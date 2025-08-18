Трамп сообщил, что выбор места для саммита РФ и США был предметом спора

Фото: 123RF/americanspirit

Президент США Дональд Трамп рассказал, что выбор места для его встречи с Владимиром Путиным был предметом спора между сторонами. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Фейковые новости уже три дня твердят, что я потерпел "крупное поражение", позволив президенту России Владимиру Путину провести важный саммит в Соединенных Штатах", – написал Трамп.

По его словам, в действительности российский лидер с удовольствием провел бы эту встречу "где угодно, только не в США".

"Это был главный предмет спора! Если бы мы провели саммит где-нибудь еще, то управляемые и контролируемые демократами СМИ сказали бы, какая это ужасная вещь. Эти люди больны!" – добавил глава Белого дома.

Российско-американские переговоры с участием президентов стран состоялись на Аляске в ночь на 16 августа. По словам Путина, встреча прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, Трамп охарактеризовал беседу "отличными переговорами", а также обратил внимание, что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине.

Более того, президент США заявил о начале подготовки трехсторонней встречи. Она, по информации СМИ, может пройти 22 августа.