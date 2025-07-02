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Оценка американской разведки относительно того, что Россия якобы пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году, могла быть политически мотивированной, сообщает New York Post со ссылкой на отчет директората анализа Центрального разведывательного управления.

ЦРУ выявило различные процедурные аномалии. В частности, сжатые сроки были нетипичными для официальной оценки возможного вмешательства в выборы, так как на проработку этого вопроса обычно уходят месяцы.

"Особенно для оценки таких масштаба, степени сложности и политической "чувствительности", – указано в отчете.

Из этого следует, что подобная спешка при публикации засекреченной и рассекреченной версии до передачи полномочий президента могла быть политически мотивирована, уверены в ЦРУ.

Ранее президент США Дональд Трамп оценивал свое общение с Владимиром Путиным как рациональное. По его словам, он очень хорошо знает президента России и уверен, что отношения между странами не ухудшились после обвинений во вмешательстве в выборы 2016 года.

Трамп указывал, что Путин уважает США. По его мнению, еще год назад при президентстве Джо Байдена никто не относился к стране с уважением.

