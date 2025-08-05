Трамп сообщил, что вряд ли станет участвовать в выборах президента США

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что вряд ли будет участвовать в следующих выборах президента США. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на CNBC.

Кроме того, глава Белого дома указал, что не имеет никакого отношения к расследованию обвинений, выдвинутых из-за якобы вмешательства РФ в предвыборную кампанию 2016 года. По его словам, люди, которые сфабриковали данную информацию, должны понести наказание.

Ранее спецпрокурор Минюста США Джон Дарэм указал в своем докладе, что ФБР не нужно было организовывать расследование о связях Трампа с РФ, так как оно основано на недоказанных фактах. Служба использовала другие стандарты оценки относительно возможности вмешательства в кампанию 2016 года.

В докладе указано, что бюро воспользовалось сырыми, неизученными и неподтвержденными данными, чтобы начать расследование о связях Трампа с Россией. СМИ также обращали внимание, что оценка американской разведки, связанная якобы с вмешательством российской стороны в выборы президента США в 2016 году, могла быть политически мотивированной. ЦРУ выявило различные процедурные аномалии.

