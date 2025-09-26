Фото: ТАСС/AP/J. Scott Applewhite

Бывший директор ФБР Джеймс Коми, которому предъявили обвинения в даче ложных показаний, заявил, что он невиновен. С таким утверждением он выступил в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в России).

Коми подчеркнул, что его сердце "разрывается" из-за расследования министерства юстиции против него. Экс-чиновник добавил, что искренне верит в федеральную судебную систему, поэтому готов доказать свою невиновность в суде.

"Моя семья и я на протяжении многих лет знали, что противостояние (президенту США. – Прим. ред.) Дональду Трампу сопряжено с издержками. Мы не могли представить себе возможность жить иным образом. Мы не будем жить на коленях. И вы тоже не должны", – подчеркнул Коми.

По информации CNN, бывший глава ФБР сдастся властям 26 сентября, после чего состоится судебное заседание по его делу. Как сообщает Fox News, в случае признания виновным Коми может грозить тюремное заключение сроком до 5 лет.

Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. Всего экс-главу ФБР обвинили по двум из трех пунктов, запрошенных прокуратурой. Коми и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан являются основными фигурантами по делу о распространении в 2016 году теории о связях Трампа с Россией.

Комментируя обвинения Коми, Трамп заявил, что бывший чиновник только начал нести ответственность за свои преступления. Президент США назвал Коми одним из худших людей, с которыми когда-либо сталкивались США.