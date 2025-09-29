Трамп допустил, что Минюст США расследует деятельность экс-главы ФБР Рэя

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп допустил, что американское министерство юстиции проведет расследование в отношении бывшего руководителя ФБР Кристофера Рэя. Об этом он сообщил в интервью NBC News.

Рэй возглавил ФБР в 2017 году, во время первого президентского срока Трампа. Однако, когда республиканец вернулся в Белый дом в 2025 году, тот подал в отставку.

Ранее еще одному бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. Он и экс-глава ЦРУ Джон Бреннан проходят основными фигурантами по делу о распространении теории о связях Трампа с Россией в 2016 году.

Президент США, комментируя обвинения Коми, заявил, что тот только начал нести ответственность за свои преступления. В свою очередь, экс-директор ФБР заявил о своей невиновности и выразил готовность доказать ее в суде.