В США осудили женщину за попытку присвоить себе поместье Элвиса Пресли

Фото: ТАСС/EPA/TANNEN MAURY

В США осудили серийную мошенницу, которая пыталась украсть поместье певца Элвиса Пресли "Грейсленд", передает "Газета.ру" со ссылкой на New York Post.

По судебным документам, 54-летняя Лиза Джанин Финдли выдавала себя за инвестора по имени Курт Науссани, претендовавшего на права на поместье. Она сфабриковала документы о том, что дочь певца Лиза Мари перед смертью якобы передала ей "Грейсленд" в залог за кредит в размере 3,8 миллиона долларов, который не успела погасить. Злоумышленница грозилась продать дом, в котором жил Пресли, с аукциона, если его семья откажется заплатить 2,8 миллиона долларов.

От имени Курта Науссани Финдли подписала документы, якобы подписанные Лизой Мари. Заговор раскрыли после того, как ее дочь, актриса Райли Кио, подала иск и заявила, что ее мать не подписывала договор о займе.

После того, как схема раскрылась, Финдли попыталась списать свои действия на похитителя личных данных из Нигерии. Однако суд обнаружил список из любовных афер, поддельных чеков и банковских махинаций на общую сумму в сотни тысяч долларов. Помимо этого, Финдли отбывала срок в федеральной тюрьме за оформление фальшивых кредитов.

Мошенницу осудили на четыре года и девять месяцев тюрьмы, а также к трем годам испытательного срока.

Ранее сообщалось, что дом Пресли в Лос-Анджелесе выставили на продажу. За особняк площадью 492,2 квадратного метра просят 24,5 миллиона долларов.

Дом, спроектированный архитектором Рексом Лотери, расположен в элитном районе Беверли-Хиллз. Музыкант приобрел его в 1967 году и прожил в доме шесть лет вместе с супругой Присциллой и дочерью Лизой Мари.

