Бывший дом Элвиса Пресли в Лос-Анджелесе решили продать за 24,5 млн долларов

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Бывший дом певца Элвиса Пресли в Лос-Анджелесе выставили на продажу. Как пишет Mansion Global, за особняк площадью 492,2 квадратного метра просят 24,5 миллиона долларов.

Дом, спроектированный архитектором Рексом Лотери, расположен в элитном районе Беверли-Хиллз. Музыкант приобрел его в 1967 году и прожил в доме шесть лет вместе с супругой Присциллой и дочерью Лизой Мари.

Отмечается, что в особняке имеются четыре спальные и пять ванных комнат, две гостиные и кухня. В некоторых комнатах есть раздвижные двери, через которые открывается выход на задний двор. На территории дома расположены бассейн, джакузи и патио с шезлонгами.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит продают свою виллу в регионе Па-де-Кале за 3,7 миллиона евро. Договор купли-продажи включает в себя виллу площадью 250 квадратных метров с садом, магазином одежды и агентством недвижимости, располагающимися на первом этаже дома.

Также за 20,8 миллиона долларов была выставлена на продажу вилла La Paisible в Швейцарии, которая принадлежала британской актрисе Одри Хепберн. Она владела виллой с 1963 года до своей смерти в 1993 году. Трехэтажное здание XVIII века, в котором есть 12 спален и 8 ванных комнат, находится в деревне под Женевой.