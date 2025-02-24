Valeurs actuelles: Макрон продает свою виллу в Па-де-Кале за почти 4 млн евро

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит продают свою виллу в регионе Па-де-Кале за 3,7 миллиона евро. Об этом сообщает издание Valeurs Actuelles.

"Унаследованная Брижит Макрон от ее родителей вилла Monejean готовится быть проданной за стоимость, на 117% превышающую расчеты 2017 года", – говорится в публикации.

Отмечается, что договор купли-продажи включает в себя виллу площадью 250 квадратных метров с садом, а также с магазином одежды и агентством недвижимости, располагающимися на первом этаже дома.

До этого издание Figaro отмечало, что, вероятно, Макроны планируют продать виллу из-за того, что она расположена на самой оживленной улице города. Президентской семье хотелось бы больше приватности.

Ранее сообщалось, что вилла La Paisible в Швейцарии, которая принадлежала британской актрисе Одри Хепберн, выставлена на продажу за 20,8 миллиона долларов (более 2 миллиардов рублей).

Актриса владела виллой с 1963 года до своей смерти в 1993 году. Трехэтажное здание XVIII века, в котором есть 12 спален и восемь ванных комнат, находится в деревне под Женевой. Его площадь превышает тысячу квадратных метров.