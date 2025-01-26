Фото: 123RF/rognar

Главный психиатр украинских войск Олег Друзь хотел приобрести виллу в Турции за 650 тысяч евро. Об этом сообщает издание RT со ссылкой на украинские СМИ.

"Он пытался купить за взятку трехэтажную виллу с бассейном. Во время поездок Друзь активно переписывался с риелтором, который предлагал различные варианты элитного жилья", – говорится в сообщении.

По информации издания, в прошлом году он ездил в Турцию два раза. Там у Друзя живет приемная дочь, которой он купил автомобиль.

Ранее бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и другие чиновники из руководства Киева должны понести ответственность за коррупцию и нецелевое использование военной помощи США. Он назвал позором Вашингтона бездумное расширение Североатлантического альянса к границам РФ, а также поддержку и финансирование правительства Зеленского.

По его словам, украинские власти используют конфликт с РФ в качестве предлога для подавления расследований СМИ, ставящих под сомнение, как Киев расходует средства американских налогоплательщиков.

