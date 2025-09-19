Обама выступил в защиту телеведущего Киммела после критики Трампом

Фото: legion-media.com/David Acosta/Image Press Agency/Sipa USA

Бывший президент США Барак Обама выступил в защиту телеведущего Джимми Киммела после критики со стороны действующего главы государства Дональда Трампа, пишет "Газета.ру" со ссылкой на публикацию экс-лидера страны в соцсети X.

Как заявил бывший президент, свобода мнений должна защищаться вне зависимости от политических взглядов.

"Будь то (консервативный активист. – Прим. ред.) Чарли Кирк или Джимми Киммел, сторонники MAGA (Make America Great Again) или их оппоненты, свобода слова остается ключевым принципом демократии", – написал Обама.

Он также обратил внимание, что американская администрация сейчас прибегает к давлению на СМИ. По словам Обамы, власти угрожают компаниям последствиями в случае отказа уволить неугодного им журналиста, а это представляет реальную угрозу для демократических институтов.

"Это именно та форма государственного давления, от которой должна защищать Первая поправка", – добавил бывший американский лидер.

Он призвал СМИ проявлять больше стойкости при отстаивании своей независимости.

Ранее стало известно, что показ телепередачи Киммела Jimmy Kimmel Live! приостановят на неопределенный срок. Телеведущий в ходе своего шоу предположил, что убийца Кирка мог быть связан с группой сторонников Трампа.

Активист был убит во время выступления в американском университете штата Юта 10 сентября. После случившегося Трамп пообещал найти "каждого", кто причастен к преступлению.

Спустя время подозреваемого задержали. Им оказался 22-летний Джеймс Робинсон.