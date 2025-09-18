Deadline: ток-шоу Джимми Киммела приостановят после его слов о Кирке

Фото: ТАСС/Zuma

Показ телепередачи комика Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live! приостановят на неопределенный срок из-за его слов о смерти консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает News.ru со ссылкой на Deadline.

Киммел в ходе ток-шоу предположил, что убийца Кирка мог быть связан с группой сторонников президента США Дональда Трампа. Он также выступил с обвинениями в адрес сторонников движения MAGA (Make America Great Again), заявив, что они используют смерть активиста для получения политических преимуществ.

Кирк был убит во время выступления в американском университете штата Юта 10 сентября. После случившегося Трамп пообещал найти "каждого", кто причастен к преступлению.

Спустя время подозреваемого задержали. Им оказался 22-летний Джеймс Робинсон.

Молодой человек уже предстал перед судом. Ему предъявили обвинения по семи пунктам и сообщили, что он будет арестован без права выхода под залог.