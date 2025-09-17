Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net

Режим украинского президента Владимира Зеленского причастен к убийству активиста Чарли Кирка и покушению на лидера США Дональда Трампа. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Я с полной ответственностью заявляю: в покушении на Дональда Трампа и в убийстве Чарли Кирка есть след Зеленского – как идейный, так и практический", – подчеркнул украинский депутат, которого цитирует ТАСС.

По словам Дмитрука, "коллективный Зеленский" способен пойти на убийство любого: начиная от простых граждан Украины, заканчивая президентом Соединенных Штатов.

Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в американском университете штата Юта. Через два дня подозреваемого задержали. Как писали СМИ, молодой человек рассказал о случившемся отцу, после чего последний передал информацию властям.

Трампа пытались убить дважды. Первое покушение на него было реализовано 13 июля 2024 года во время выступления на митинге в Пенсильвании. Охрана, услышав выстрелы, быстро вывела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате погиб один человек, еще двое пострадали.

Секретная служба США ликвидировала нападавшего. Позже спецслужбы уточнили, что стрелявший действовал в одиночку.

Вторая попытка покушения на Трампа была предпринята 15 сентября 2024 года. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба президента США в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Секретная служба заметила злоумышленника и задержала его.