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Власти Украины пытались убить "определенных людей", в том числе американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил журналист из США Такер Карлсон в интервью телеведущей Мегин Келли.

"Я думаю, совершенно очевидно, что украинцы были причастны к покушению на убийство на поле для гольфа во Флориде", – отметил он, добавив, что другие люди также были "мишенью властей Украины".

Трампа пытались убить дважды. Первое покушение на него было реализовано 13 июля 2024 года во время выступления на митинге в Пенсильвании. Охрана, услышав выстрелы, быстро вывела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате погиб один человек, еще двое пострадали.

Секретная служба США ликвидировала нападавшего. Позже спецслужбы уточнили, что стрелявший действовал в одиночку.

Вторая попытка покушения на Трампа была предпринята 15 сентября 2024 года. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба президента США в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Секретная служба заметила злоумышленника и задержала его.

В кустах около места происшествия были обнаружены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп не пострадал в результате произошедшего.

О причастности украинского лидера Владимира Зеленского и его окружения к покушению на американского лидера ранее заявлял полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, украинские власти не желали видеть Трампа на посту президента, поскольку им не нравится его курс на завершение конфликта с Россией.

