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Украинский президент Владимир Зеленский и его окружение могут быть причастны к покушению на американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение высказал полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что Райан Уэсли Рут – исполнитель второго покушения на Трампа – за месяц до задержания пытался купить на Украине ручной противотанковый гранатомет (РПГ) или зенитную ракету Stinger.

Дэвис неоднократно утверждал, что украинские власти не желали видеть Трампа на посту президента, поскольку им не нравится его курс на завершение конфликта с РФ. В связи с этим он выражал опасения, что в Киеве могут принять "конкретные действия".

По словам полковника, на данный момент нужно понять, кто был сообщником Рута на Украине и кем могут быть их покровители. Если в процессе выяснится, что Зеленский знал о возможном покушении на Трампа, то Вашингтону придется отреагировать на это, добавил Дэвис.

Сын Трампа ранее уже обвинял украинские власти в замалчивании информации о том, что Райан Рут пытался купить на Украине оружие, предположительно, для покушения на его отца.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возмутился возможной причастности Украины к покушению на Трампа, назвав эту информацию позором.