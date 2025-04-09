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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возмутился возможной причастности Украины к покушению на американского лидера Дональда Трампа осенью прошлого года, назвав информацию позором. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на телеграм-канал политика.

"Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?" – написал Медведев, напомнив о вложенных Вашингтоном сотнях миллиардов долларов в помощь Киеву.

Ранее сын американского президента Дональд Трамп – младший обвинил Украину в замалчивании информации о покушении на его отца. Таким образом он прокомментировал появившиеся данные в СМИ, что исполнитель второго покушения Райан Уэсли Рут пытался купить оружие на Украине за месяц до задержания.

Более того, Рут в своих соцсетях выступал в поддержку Киева и демократов. По неофициальным сведениям, он вербовал американцев для боев против России в зоне СВО.

О второй неудачной попытке покушения на республиканца стало известно 15 сентября 2024 года. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь по подозреваемому и задержали его.

В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера.