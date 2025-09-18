Дипломат Бондарев: убийство Кирка используют в разжигании антироссийской истерии

Фото: ТАСС/EPA/OLGA FEDOROVA

Убийство консервативного активиста Чарли Кирка пытаются использовать для разжигания антироссийской истерии. Это неприемлемо, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в США Андрей Бондарев.

При этом дипломат подчеркнул, что российская сторона "не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств, включая США".

Ранее представители американских властей заявили о якобы попытках "ботов из РФ и Китая" использовать смерть активиста для нагнетания напряжения в соцсетях.

Кирка убили во время выступления в американском университете штата Юта 10 сентября. После случившегося американский лидер Дональд Трамп пообещал найти "каждого", кто причастен к преступлению.

Спустя время подозреваемого задержали. Им оказался 22-летний Джеймс Робинсон.

Молодой человек уже предстал перед судом. Ему предъявили обвинения по семи пунктам и сообщили, что он будет арестован без права выхода под залог. Следующее заседание пройдет 29 сентября.