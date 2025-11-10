Сенат США одобрил пакет законопроектов для завершения шатдауна

Фото: depositphotos/Frankljunior

Сенат США в ходе процедурного голосования одобрил пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить шатдаун. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Документ поддержали 60 сенаторов, 40 выступили против. Таким образом, законопроект набрал минимальное необходимое количество голосов для поддержки.

Проект обеспечит финансирование работы конгресса и его служб, Минсельхоза США, управления по контролю за продуктами и лекарствами, программ и льгот для ветеранов, а также строительных проектов Пентагона на 2026 финансовый год.

Остальная часть правительства будет финансироваться через резолюцию о продолжении финансирования, которая действует до 30 января следующего года. Пакет также отменит массовые увольнения чиновников, начавшиеся 1 октября.

Сенату предстоит провести еще одно окончательное голосование по законопроекту, после чего его должна принять палата представителей США. В случае одобрения документ отправят на подпись президенту Дональду Трампу. Текущий шатдаун продлился уже более 40 дней и стал самым продолжительным за всю историю США.

Американское правительство приостановило работу 1 октября из-за отсутствия согласованного конгрессом страны бюджета правительства. В период шатдауна государственные учреждения не могут тратить деньги, а госслужащие отправляются в неоплачиваемый отпуск.

Трамп угрожал, что в случае затяжного шатдауна в США будут сокращены некоторые госслужащие и отдельные проекты Демократической партии. Позже он заявил, что готов работать с демократами по разногласиям.

При этом спустя несколько дней администрация Трампа сообщила, что начала сокращать штат госслужащих из-за шатдауна.