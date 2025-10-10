Администрация Трампа начала сокращения федеральных служащих на фоне шатдауна

Фото: depositphotos/eabff

Администрация американского лидера Дональда Трампа начала сокращать штат госслужащих из-за шатдауна. Об этом сообщил директор административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут на своей странице в соцсети Х.

Американское правительство приостановило работу 1 октября из-за того, что конгресс США не смог согласовать бюджет. В этот период, называемый шатдауном, госучреждения не могут тратить деньги, а большая часть госслужащих отправляется в неоплачиваемый отпуск.

Трамп пригрозил, что в случае затяжного шатдауна в стране будут сокращены некоторые сотрудники госорганов и отдельные проекты Демократической партии. Он подчеркнул, что эти проекты могут быть ликвидированы навсегда.

8 октября Сенат конгресса США в шестой раз не смог одобрить предложенный республиканцами законопроект о продолжении финансирования федерального правительства. В поддержку документа выступили 54 конгрессмена, а против – 45 человек. Таким образом, шатдаун в стране продолжился.

