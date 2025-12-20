США ввели санкции против семьи и соратников Мадуро

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против родственников и соратников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

В ведомстве уточнили, что все имущество и имущественные интересы лиц, оказавшихся в санкционном списке, будут заблокированы в США.

Помимо этого, ограничительные меры распространятся на все организации, которые прямо или косвенно принадлежат хотя бы на 50% членам семьи и соратникам Мадуро.

Ранее президент США Дональд Трамп признал правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов США, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми".

Он приказал осуществить полную блокаду всех санкционированных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Кроме того, Трамп пригрозил ударами по территории страны, пока ее власти не вернут США все "украденные активы, нефть и землю".

На фоне эскалации ситуации власти Венесуэлы призвали провести заседание в Совбезе ООН. Предполагается, что его могут провести во вторник, 23 декабря.