03:02

Политика

Фото Клинтона, Майкла Джексона и Мика Джаггера нашли в файлах Эпштейна

Фото: justice.gov

В новых обнародованных Минюстом США материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна имеются фотографии бывшего президента США Билла Клинтона, а также музыкантов Майкла Джексона и Мика Джаггера.

На большинстве фотографий Клинтон позирует с девушками, чьи лица были намеренно скрыты Минюстом. На одном из фото экс-президент США запечатлен с девушкой в компании Джексона, а также с актрисой Дайаной Росс. Еще одна фотография демонстрирует, как Джаггер и Клинтон отдыхали в ресторане в компании девушек.

Кроме того, согласно опубликованным данным, в таунхаусе Эпштейна была отдельная комната с экранами, транслировавшими записи видеонаблюдения. При входе в эту комнату висел портрет Клинтона, в котором он в необычной позе сидит на стуле в Овальном кабинете. При этом на портрете экс-президент одет в синее платье модельера Моники Левински, что символизирует сексуальный скандал 1998 года с участием Левински и Клинтона.

Министерство юстиции США обнародовало новую часть документов по делу Эпштейна 20 декабря. Ведомство создало отдельную страницу, посвященную материалам Эпштейна, на своем сайте.

В Минюсте указали, что сотрудники ведомства предприняли все разумные усилия для проверки и редактирования личной информации, касающейся жертв и других частных лиц по этому делу, в рамках установленных конгрессом США сроков.

Эпштейн был арестован в 2019 году по подозрению в торговле детьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.

политиказа рубежом

