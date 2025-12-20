Трамп прокомментировал удар США по террористам в Сирии

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично приказал нанести удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ) в Сирии. Об этом он сообщил, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.

"Я приказал нанести массированный удар по террористам, которые убили трех наших великих патриотов на прошлой неделе", – заявил Трамп, которого цитирует РИА Новости.

По словам американского лидера, удар был нанесен успешно и точно, каждый объекты был поражен "безупречно".

В ночь на 20 декабря американские войска ударили по объектам "Исламского государства" в Сирии. Военные США атаковали десятки объектов террористов, включая склады с оружием.

Спустя некоторое время истребители и военные вертолеты США провели вторую волну авиаударов, обстреляв укрытия и штабы ИГ в северных регионах Сирии.

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал эти обстрелы актом возмездия, подчеркнув, что авиаудары стали ответом на нападение на американские и союзные войска в Сирии 13 декабря.