Al Hadath: США провели вторую волну атак по объектам ИГ в Сирии

Фото: depositphotos/nitinut380

Американские истребители провели вторую серию авиаударов по позициями террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом сообщает издание Al Hadath.

По данным журналистов, в этот раз удары пришлись на укрытия и штабы ИГ в северных регионах Сирии. В частности, основной обстрел был совершен по провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее ночью американские войска провели первую волну ударов по объектам "Исламского государства" в Сирии. Военные США атаковали десятки объектов террористов, включая склады с оружием.

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал эти обстрелы актом возмездия, подчеркнув, что авиаудары стали ответом на нападение на американские и союзные войска в Сирии 13 декабря.