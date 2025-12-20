NYT: военные США начали наносить удары по объектам ИГ в Сирии

Фото: depositphotos/KGriff

Американские военнослужащие начали наносить авиаудары по военным объектам группировки "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что в операции задействованы истребители и военные вертолеты США. Под удары попали десятки объектов террористов, включая склады с оружием.

В ноябре Сирия договорилась о сотрудничестве с западной коалицией во главе с Соединенными Штатами по борьбе с "Исламским государством".

Власти Сирии подписали декларацию о политическом сотрудничестве с международной коалицией по борьбе с ИГ, подтвердив свою роль партнера в борьбе с терроризмом и поддержании региональной стабильности.