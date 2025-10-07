Лавров заявил, что Москва фиксирует эффективную борьбу Кабула с терроризмом

Фото: kremlin.ru

Россия высоко оценивает усилия властей Афганистана в борьбе с терроризмом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии 7-го заседания московского формата консультаций по Афганистану.

По словам дипломата, Кабул, несмотря на внешнее давление и ограниченный государственный бюджет, успешно противостоит террористическим угрозам. В частности, Лавров выделил борьбу с афганским подразделением "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

"Ликвидированы сотни боевиков, сеявших смерть и разрушение на афганской земле", – подчеркнул глава министерства.

Ранее аналогичное мнение высказывал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, который заявил, что борьба Кабула с "Исламским государством" была бы эффективнее, если бы не введенные Западом санкции против талибов (движение "Талибан" внесено в список террористических организаций в РФ).

Он заявил, что на сегодняшний день в Афганистане насчитывается примерно 20 международных террористических организаций общей численностью более 23 тысяч боевиков, которые представляют серьезную угрозу для региона и мира. В связи с этим Шойгу указал на готовность РФ помочь стабилизировать обстановку в Афганистане, в том числе путем развития антитеррористического и антинаркотического взаимодействия с Кабулом по линии силовых ведомств.