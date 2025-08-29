Шойгу заявил, что Запад строит планы по дестабилизации Афганистана

Фото: kremlin.ru

Западные спецслужбы планируют дестабилизировать ситуацию в Афганистане и создать хронические очаги нестабильности около России, Китая и Ирана с помощью враждебных талибам (движение "Талибан" внесено в список террористических организаций в РФ) экстремистских группировок. Об этом написал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты".

Он подчеркнул, что фактором, напрямую связанным с производством наркотиков в Афганистане, по-прежнему остается деятельность в эмирате террористических группировок. По оценкам РФ, на сегодня в Афганистане насчитывается примерно 20 международных террористических организаций общей численностью более 23 тысяч боевиков. Они представляют серьезную угрозу для региона и мира.

Руководство Афганистана в силу своих возможностей предпринимает меры для борьбы с терроризмом, подчеркнул Шойгу. В частности, Кабул регулярно ликвидирует боевиков ИГИЛ ("Исламское государство", террористическая организация, запрещенная в РФ). Эта борьба была бы более эффективной, если бы не введенные Западом санкции против талибов, отметил секретарь Совбеза.

По его словам, ситуация усугубляется зафиксированными фактами переброски в Афганистан боевиков из других регионов мира. Кроме того, Запад планирует возвращение в район Афганистана военной инфраструктуры НАТО. В целом западные страны тормозят развитие Афганистана, а также политизируют вопросы оказания гуманитарной помощи Кабулу в своих интересах.

"Всю полноту ответственности и основное бремя за постконфликтное восстановление этой многострадальной страны должны нести западные государства, где, кстати, оказались замороженными порядка 9 миллиардов долларов государственных резервов Афганистана", – написал Шойгу.

Он добавил, что особенно отчетливо политика Запада по Афганистану проявлялась в период президентства экс-лидера США Джо Байдена. Тем не менее позорное и неорганизованное бегство войск США из этой страны в 2021 году стало олицетворением полнейшего провала линии администрации Байдена.

В свою очередь, российская сторона готова помочь стабилизировать обстановку в Афганистане, в том числе путем развития антитеррористического и антинаркотического взаимодействия с Кабулом по линии силовых ведомств.

Шойгу напомнил, что Россия стала первым в мире государством, официально признавшим находящееся у власти талибское руководство. Он подчеркнул, что это решение было направлено на наращивание сотрудничества между нашими странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, а также в сфере укрепления региональной безопасности.

Секретарь Совбеза РФ предложил создать контактную группу Афганистан – ШОС для активизации сотрудничества с Кабулом. По его словам, большинство государств-членов организации поддерживают такой подход. К тому же многие страны в этом регионе также начинают активизировать работу с Кабулом.

В апреле Верховный суд России рассмотрел иск Генпрокуратуры и приостановил запрет на деятельность "Талибана", решение вступило в законную силу незамедлительно. Москва также выдала агреман на назначение Мовлави Гул Хасана послом Афганистана.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал считаться с властью "Талибана" в Афганистане. Министр добавил, что Москва активно выступает за разморозку государственных резервов Афганистана, которые в настоящее время находятся в США.