РФ выдала агреман на назначение Мовлави Гул Хасана послом Афганистана в стране

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Россия выдала агреман на назначение Мовлави Гул Хасана послом Афганистана в стране. Об этом РИА Новости рассказали в афганском посольстве в Москве.

По словам собеседника агентства, дипломат скоро приедет в РФ.

Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность "Талибана" (движение внесено в список террористических организаций в РФ). Российская сторона также проинформировала афганское руководство о повышении уровня диппредставительства страны в Москве до посла.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров призвал считаться с властью "Талибана". По его словам, РФ активно выступает за разморозку госрезервов Афганистана, которые в настоящее время находятся в США. Это, указал он, необходимо для решения "острых социально-экономических проблем этой страны, народа Афганистана".

