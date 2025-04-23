РФ уведомила Афганистан о повышении уровня представительства в Москве до посла

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Россия проинформировала афганское руководство о том, что в развитие решения Верховного суда о приостановке запрета на деятельность движения "Талибан" (внесен в список террористических организаций в РФ) уровень диппредставительства Афганистана в Москве будет повышен до посла. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

В среду, 23 апреля, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов и российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов провели рабочие встречи с министрами иностранных дел Амиром Ханом Моттаки и внутренних дел Сираджуддином Хаккани.

Афганские руководители выразили глубокую признательность за повышение уровня представительства Афганистана в Москве, говорится в публикации. Кроме того, на встречах были рассмотрены другие актуальные вопросы двусторонних отношений.

Ранее стало известно, что афганское правительство в ближайшее время направит посла в Россию. Моттаки также выразил признательность за исключение "Талибана" из списка запрещенных в РФ организаций.

Верховный суд России приостановил запрет на деятельность "Талибана" 17 апреля. Как подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, движение является реальной властью в Афганистане, поэтому РФ это небезразлично.