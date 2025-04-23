Правительство талибов направит в Россию посла Афганистана

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Правительство Афганистана, сформированное движением "Талибан" (внесен в список террористических организаций в РФ), направит посла в Россию в ближайшее время. Об этом заявил официальный представитель МИД талибов Хафиз Зия Ахмад по итогам встречи главы ведомства Амир Хана Моттаки со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым.

"Министр иностранных дел выразил признательность за недавний шаг РФ по исключению движения "Талибан" <...> из списка запрещенных в России организаций", – написал Ахмад в соцсети X.

Моттаки также выразил благодарность Кабулову за возможность направить посла от правительства "Талибана".

Верховный суд России приостановил запрет на деятельность "Талибана" 17 апреля. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, движение является реальной властью в Афганистане, поэтому РФ это небезразлично.

Владимир Путин также заявлял, что "Талибан" контролирует власть в стране, поэтому в этом смысле они являются союзниками России в борьбе с терроризмом. По словам российского лидера, любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности своего государства.

В МИД РФ, в свою очередь, подчеркнули, что приостановка запрета деятельности "Талибана" открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом. Это осуществляется в интересах российского и афганского народов.