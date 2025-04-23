Лавров назвал власть "Талибана" в Кабуле реальностью, с которой надо считаться

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Глава МИД России Сергей Лавров призвал считаться с властью "Талибана" (внесен в список террористических организаций в РФ) в Афганистане. Об этом российский министр заявил по итогам визита в Узбекистан, передает ТАСС.

"Власти в Кабуле – это реальность, с ней нужно считаться, если проводить политику прагматичную, а не идеологизированную", – отметил Лавров.

Министр добавил, что Москва активно выступает за разморозку государственных резервов Афганистана, которые в настоящее время находятся в США. По его словам, это нужно для решения "острых социально-экономических проблем этой страны, народа Афганистана".

Ранее Владимир Путин заявлял, что "Талибан" контролирует власть в стране, поэтому в этом смысле они являются союзниками России в борьбе с терроризмом. Президент РФ добавлял, что любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности своего государства.