Khaama press: в Афганистане на неопределенный срок запретили играть в шахматы

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Временная администрация Афганистана запретила на неопределенный срок играть в шахматы, передает Khaama press.

По информации портала, решение было принято из-за религиозных ограничений, установленных министерством по поощрению добродетели и предотвращению порока. Отмечается, что ведомство распустило афганскую шахматную федерацию.

"Этот шаг приостанавливает любую деятельность, связанную с шахматами, в Афганистане на неопределенный срок", – говорится в публикации.

В министерстве спорта Афганистана подтвердили приостановку занятиями шахматами. Там также объяснили, что запрет будет действителен, пока не будут найдены подходящие ответы на религиозные вопросы.

Ранее сообщалось, что в России планируют открыть турфирму "Талибан Тур". Бизнесмен Анатолий Аронов подал заявление на регистрацию этого товарного знака после исключения движения "Талибан" из списка террористических организаций в РФ.

По данным СМИ, компания планирует отправлять в Афганистан небольшие группы, от трех до пяти человек. Знакомиться с афганской культурой туристы смогут на протяжении двух недель.