В Кабуле приказали работающим на "мужских" должностях женщинам сидеть дома

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Женщины, работающие в системе городского хозяйства на должностях, которые могут занимать мужчины, должны оставаться дома и не выходить на работу. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра афганской столицы Молави Хамдулла Номани.

"Мы позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская, вернуться на службу. Они ходят на работу каждый день. <...> Но относительно должностей, которые другие (мужчины. – Прим. ред.) могут занимать, мы сказали им (женщинам. – Прим. ред.) оставаться дома, пока ситуация не нормализуется", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Номани, женщинам, которые теперь не смогут работать, будет выплачиваться зарплата. В городском хозяйстве работает 2,9 тысячи человек, отметил он, из них 27% – женщины.

В начале сентября представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" обязали женщин, получающих образование в вузах Афганистана, носить на занятиях никаб.

В объемном документе, которое выпустило управление образования, члены движения приказали, чтобы занятия со студентками проводили только женщины. В случае, если преподавательниц по необходимым предметам нет, то их могут заменить "старики" с хорошей репутацией.

