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Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД.

Введенный движением "Талибан" (внесено в список террористических организаций в РФ) флаг государства вывешен над посольством в Москве. Это произошло впервые после прихода движения к власти в 2021 году.

"Это решение (признание государства. – Прим. ред.) принципиально принятое президентом Российской Федерации (Владимиром Путиным. – Прим. ред.) по предложению министра иностранных дел России (Сергея Лаврова. – Прим. ред.)", – сказал посол в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Россия 1".

По словам дипломата, решение говорит об искреннем стремлении российской стороны к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном. Он напомнил, как свыше сотни лет назад "наша страна также первой в мире признала независимость" государства. Все это говорит о традиционно дружественном отношении к народу Афганистана, резюмировал посол.

В апреле Верховный суд России рассмотрел иск Генпрокуратуры и приостановил запрет на деятельность "Талибана", решение вступило в законную силу незамедлительно. Москва также выдала агреман на назначение Мовлави Гул Хасана послом Афганистана.

