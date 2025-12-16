Форма поиска по сайту

Трамп заявил, что недавно беседовал с Путиным

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп рассказал, что недавно провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Тем не менее Трамп не стал приводить каких-либо подробностей беседы. Вместо этого он вновь заявил, что его команда провела хорошие переговоры с российской стороной по урегулированию на Украине.

"Я действительно считаю, что президент Путин хочет, чтобы это закончилось. У нас были хорошие переговоры с Россией, и я думаю, что они хотели бы вернуться к более нормальной жизни", – отметил президент США.

Отвечая на вопрос о территориальном аспекте урегулирования украинского конфликта, Трамп заявил, что Украина уже потеряла свою территорию. По его словам, США и Европа прорабатывают гарантии безопасности для Киева. При этом каких-либо временных сроков в этой работе нет, подчеркнул глава США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США настаивают на выводе украинских военных из Донбасса как на одном из условий мирного соглашения с Россией. Украинский лидер счел эти требования несправедливыми и подчеркнул, что Киев продолжит добиваться варианта "стоим там, где стоим".

Второй раунд переговоров между делегациями Украины и США завершился в Берлине 15 декабря. Он длился около двух часов. Зеленский назвал прошедшую встречу продуктивной, но непростой.

В свою очередь, Трамп выразил уверенность, что мир на Украине стал ближе, чем когда-либо до этого.

Дмитрий Песков заявил о необходимости долгосрочного мира на Украине

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

