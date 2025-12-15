Axios: встречи рабочих групп США и Украины пройдут в Майами на выходных

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Рабочие группы и представители Вооруженных сил США и Украины встретятся по вопросам урегулирования украинского конфликта в Майами в ближайшие выходные, 20 и 21 декабря. Об этом сообщает Axios со ссылкой на чиновников США.

По информации журналистов, на этих встречах стороны будут "рассматривать карты". Другие подробности переговоров пока не приводятся.

Американские чиновники также подчеркнули, что предложенные США опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения Киевом.

Ранее в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США. Украинский президент Владимир Зеленский назвал данные переговоры продуктивными, но непростыми.

Между тем лидер США Дональд Трамп выразил уверенность, что в данный момент урегулирование на Украине ближе, чем когда-либо. Он рассказал, что его команда провела очень хороший разговор с европейскими лидерами об украинском конфликте.