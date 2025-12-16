Форма поиска по сайту

Бывший депутат Госдумы Напсо объявлен в розыск в РФ

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба ЛДПР

Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо, лишенный мандата за прогулы заседаний, объявлен в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные с сайта МВД России.

Напсо объявили в розыск по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно, не уточняется.

В феврале 2025 года глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский указал, что Напсо не появлялся на заседаниях нижней палаты парламента на протяжении двух лет, а более 200 дней – без уважительной причины.

В связи с этим было предложено начать процесс досрочного прекращения полномочий парламентария. В результате Госдума единогласно приняла соответствующее решение. При этом Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы депутата по этому поводу.

В октября сочинский суд по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в пользу государства около 60 объектов недвижимости, которые принадлежали Напсо и его семье. Представитель политика в Никулинском суде Москвы Роман Баранников также обратил внимание на заявления прокурора, который посчитал, что депутат продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, несмотря на соответствующий запрет.

