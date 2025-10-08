Суд в Сочи изъял у экс-депутата ГД Напсо и его родных около 60 объектов недвижимости

Фото: vk.com/yuriy_napso

Центральный суд Сочи взыскал в пользу государства примерно 60 объектов недвижимости, которые принадлежали экс-депутату Госдумы Юрию Напсо и его семье. Об этом сообщил представитель политика в Никулинском суде Москвы Роман Баранников, передает РИА Новости.

Представитель бывшего депутата Госдумы уточнил, что дело рассматривалось 29 октября 2024 года. Обратить имущество в доход государства потребовала Генпрокуратура РФ.



Также Баранников обратил внимание на заявления прокурора, который посчитал, что Напсо продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, несмотря на соответствующий запрет.

В феврале глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский указал на то, что Напсо не появлялся на заседаниях нижней палаты парламента в течение двух лет, а более 200 дней – без уважительной причины. По его мнению, это говорит о недобросовестности депутата.

В связи с этим было предложено начать процесс досрочного прекращения полномочий парламентария. Пинский напомнил, что особый статус депутата подразумевает не только большие полномочия, но и ответственность, а также исполнение обязанностей перед избирателями, невыполнение которых может привести к досрочному уходу с должности.

В результате Госдума единогласно приняла решение досрочно прекратить полномочия Напсо с 3 апреля 2025 года. При этом Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы депутата по этому поводу.

