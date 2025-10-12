Экс-депутат ГД Юрий Напсо незаконно завладел земельными участками под Сочи

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Экс-депутат Госдумы Юрий Напсо незаконно завладел земельными участками, которые находятся в федеральной и муниципальной собственности Сочи. Это следует из решения суда об обращении имущества политика в доход государства. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Свидетель сообщила, что Напсо завладел земельными участками под Сочи после того, как построил там объекты недвижимости и оформил на них права через незаконные судебные решения.

"Этому способствовали приятельские отношения Напсо с судьями Лазаревского районного суда города Сочи", – заявила свидетель.

По словам другого свидетеля, экс-депутат Госдумы незаконно присвоил себе сразу несколько объектов на территории ЗАО "Санаторий Магадан" в курортном поселке Лоо в Сочи. В этом ему помогли сотрудники администрации города и судебные приставы.

В феврале 2025 года глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский обратил внимание на то, что Напсо не появлялся на заседаниях нижней палаты парламента на протяжении двух лет, а более 200 дней – без уважительной причины.

В связи с этим было предложено начать процесс досрочного прекращения полномочий парламентария. В результате Госдума единогласно приняла соответствующее решение. При этом Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы депутата по этому поводу.

В октябре суд в Сочи по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в пользу государства примерно 60 объектов недвижимости, которые принадлежали Напсо и его семье. Представитель политика в Никулинском суде Москвы Роман Баранников также обратил внимание на заявления прокурора, который посчитал, что депутат продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, несмотря на соответствующий запрет.

