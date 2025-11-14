Форма поиска по сайту

14 ноября, 15:18

Политика

Московский суд постановил выселить из служебной квартиры экс-депутата ГД Напсо

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Никулинский суд Москвы постановил выселить из служебной квартиры бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо, сообщает ТАСС.

Иск подало Управление делами президента РФ. Соответчиками по иску были указаны родственники экс-парламентария, включая мать, супругу и несовершеннолетних детей.

Напсо и члены его семьи должны освободить квартиру. Кроме того, с ответчиков должны взыскать госпошлину в размере 20 тысяч рублей.

По словам представителя Управления делами президента, Напсо должен был покинуть квартиру в течение месяца после прекращения полномочий, но не сделал этого.

В феврале 2025 года глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский указал, что Напсо не появлялся на заседаниях нижней палаты парламента на протяжении двух лет, а более 200 дней – без уважительной причины.

В связи с этим было предложено начать процесс досрочного прекращения полномочий парламентария. В результате Госдума единогласно приняла соответствующее решение. При этом Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы депутата по этому поводу.

В октября сочинский суд по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в пользу государства около 60 объектов недвижимости, которые принадлежали Напсо и его семье. Представитель политика в Никулинском суде Москвы Роман Баранников также обратил внимание на заявления прокурора, который посчитал, что депутат продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, несмотря на соответствующий запрет.

