Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 16:07

Экономика
Главная / Истории /

Экономист Сафонов усомнился в повышении ключевой ставки в декабре 2025 года

Финальное решение: что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года

Большинство россиян ожидают снижения ключевой ставки Банка России 19 декабря, следует из данных опроса. На данный момент она составляет 16,5%. Каких решений стоит ожидать от регулятора и как они могут отразиться на жизни граждан в 2026 году, разбиралась Москва 24.

На полпроцента?

Фото: depositphotos/Professor25

Более трети россиян (42,2%) ожидают, что Банк России на заседании 19 декабря снизит ключевую ставку с 16,5 до 16%, следует из результата опроса "Финансы Mail". При этом 19,6% респондентов предположили еще более значительное снижение – до 15,5%.

Еще 4,7% опрошенных допускают повышение ставки до 17%, а 5,5% – до 18% и выше. Каждый четвертый (23,1%) же полагает, что регулятор сохранит ее на текущем уровне. Затруднились с ответом 4,6% респондентов.

Также большинство опрошенных (75,4%) заявили, что осведомлены о предстоящем заседании и следят за дискуссией. Еще 16,3% знакомы с темой поверхностно, а 7,5% опрошенных признались, что слышат о событии впервые.

В случае повышения ставки 8,6% россияне отметили, что откажутся от оформления кредита, а 14,15% предпочтут открыть банковский вклад. При снижении 8,7% планируют забрать средства с депозита, 5,6% будут отслеживать динамику акций для инвестиций, а 1,4% намерены корректировать портфель облигаций.

Кроме того, значительная часть опрошенных (43,8%) заявила, что изменение ключевой ставки не окажет влияния на их финансовую стратегию. Около 6,4% готовы применять несколько сценариев одновременно, а 9,1% затруднились с ответом. Среди прочих вариантов, набравших в сумме 2%, упоминались рефинансирование ипотеки и хранение наличных "под матрасом". В опросе приняли участие почти 5 тысяч россиян.

После пикового значения ключевой ставки в 21% в октябре 2024 года Банк России с лета 2025-го перешел к ее поэтапному снижению. В октябре 2024-го показатель был снижен до нынешних 16,5%.

Игра на понижение

Фото: depositphotos/Petrovich99

По мнению эксперта банковского рынка Андрея Бархоты, ключевая ставка с высокой вероятностью может остаться на прежнем уровне или же будет символически снижена до 16%. Меньше шансов, что это будет более резкое снижение – например, на 1,5%, подчеркнул он в беседе с Москвой 24.

Свой прогноз он аргументировал в том числе тем, что инфляция в настоящее время находится на относительно низком уровне – около 6,5%.

"Также важно учитывать два ключевых фактора. Первый – это запаздывающий эффект денежно-кредитной политики: решение по ставке, принятое в сентябре, различные сектора экономики почувствовали только сейчас. Второй – политический контекст", – рассказал Бархота.

Он напомнил, что в день заседания Банка России по вопросу ключевой ставки состоится прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией. Во время нее могут прозвучать сигналы о необходимости удешевления кредитов, что способно повлиять на решение регулятора, предположил экономист.

В то же время он указал на рост вероятности системного кризиса в 2026 году, вызванного в том числе дефицитом бюджета. Кроме того, Бархота указал на замедление роста заработных плат в РФ.

"Чтобы избежать негативного сценария, ключевым условием остается возобновление значимого экономического роста. Единственный способ помочь промышленности и бизнесу – создание благоприятных финансовых условий, а именно более низкие процентные ставки, инвестиции в промышленный сектор и снижение налогов", – добавил эксперт.

Снижение налоговых ставок дает стимулирующий эффект: компании расширяют производство, создают новые рабочие места, и в результате налоговые платежи могут даже возрасти. Что касается процентных ставок, средняя рентабельность в промышленности составляет около 10%. Если кредиты выдаются под 25–30%, предприятия не могут их обслуживать.
Андрей Бархота
эксперт банковского рынка

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов также назвал сценарий с повышением ключевой ставки маловероятным, поскольку для этого нет формальных оснований.

"Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%, что ниже ожиданий. Поэтому у Центробанка нет аргументов для повышения ставки. Что касается снижения до 16%, то этот сценарий вероятен, но не гарантирован – шансы примерно 50 на 50", – пояснил он Москве 24.

В то же время, по его мнению, при принятии решения ЦБ будет руководствоваться не только уровнем инфляции, но и необходимостью обеспечить стабильность банковской системы.

"Банки активно привлекали депозиты по высоким ставкам в начале и середине 2025 года, и резкое снижение ключевой ставки создало бы для них проблемы с соблюдением нормативных требований ЦБ. Поэтому, если снижение и произойдет, оно будет очень плавным и аккуратным", – сказал Сафонов.

Представьте, что банк привлек депозиты у населения под 20%. Если ЦБ резко снизит ключевую ставку, например до 15%, то по своим же правилам он обязан потребовать от банка заморозить на специальных счетах значительную сумму в качестве обеспечения, поскольку ставки по депозитам существенно превысят ключевую.
Александр Сафонов
доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ

По прогнозам эксперта, если текущая динамика инфляции сохранится, более активное снижение ставки может начаться после первого квартала 2026 года. В то же время резких скачков в ближайшие полгода-год ожидать не стоит, уточнил экономист.

Читайте также


Веткина Анастасия

экономикафинансыистории

Главное

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика