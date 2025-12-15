Экономист Сафонов усомнился в повышении ключевой ставки в декабре 2025 года

Большинство россиян ожидают снижения ключевой ставки Банка России 19 декабря, следует из данных опроса. На данный момент она составляет 16,5%. Каких решений стоит ожидать от регулятора и как они могут отразиться на жизни граждан в 2026 году, разбиралась Москва 24.

На полпроцента?

Более трети россиян (42,2%) ожидают, что Банк России на заседании 19 декабря снизит ключевую ставку с 16,5 до 16%, следует из результата опроса "Финансы Mail". При этом 19,6% респондентов предположили еще более значительное снижение – до 15,5%.

Еще 4,7% опрошенных допускают повышение ставки до 17%, а 5,5% – до 18% и выше. Каждый четвертый (23,1%) же полагает, что регулятор сохранит ее на текущем уровне. Затруднились с ответом 4,6% респондентов.

Также большинство опрошенных (75,4%) заявили, что осведомлены о предстоящем заседании и следят за дискуссией. Еще 16,3% знакомы с темой поверхностно, а 7,5% опрошенных признались, что слышат о событии впервые.

В случае повышения ставки 8,6% россияне отметили, что откажутся от оформления кредита, а 14,15% предпочтут открыть банковский вклад. При снижении 8,7% планируют забрать средства с депозита, 5,6% будут отслеживать динамику акций для инвестиций, а 1,4% намерены корректировать портфель облигаций.

Кроме того, значительная часть опрошенных (43,8%) заявила, что изменение ключевой ставки не окажет влияния на их финансовую стратегию. Около 6,4% готовы применять несколько сценариев одновременно, а 9,1% затруднились с ответом. Среди прочих вариантов, набравших в сумме 2%, упоминались рефинансирование ипотеки и хранение наличных "под матрасом". В опросе приняли участие почти 5 тысяч россиян.





После пикового значения ключевой ставки в 21% в октябре 2024 года Банк России с лета 2025-го перешел к ее поэтапному снижению. В октябре 2024-го показатель был снижен до нынешних 16,5%.

Игра на понижение

По мнению эксперта банковского рынка Андрея Бархоты, ключевая ставка с высокой вероятностью может остаться на прежнем уровне или же будет символически снижена до 16%. Меньше шансов, что это будет более резкое снижение – например, на 1,5%, подчеркнул он в беседе с Москвой 24.

Свой прогноз он аргументировал в том числе тем, что инфляция в настоящее время находится на относительно низком уровне – около 6,5%.

"Также важно учитывать два ключевых фактора. Первый – это запаздывающий эффект денежно-кредитной политики: решение по ставке, принятое в сентябре, различные сектора экономики почувствовали только сейчас. Второй – политический контекст", – рассказал Бархота.

Он напомнил, что в день заседания Банка России по вопросу ключевой ставки состоится прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией. Во время нее могут прозвучать сигналы о необходимости удешевления кредитов, что способно повлиять на решение регулятора, предположил экономист.

В то же время он указал на рост вероятности системного кризиса в 2026 году, вызванного в том числе дефицитом бюджета. Кроме того, Бархота указал на замедление роста заработных плат в РФ.

"Чтобы избежать негативного сценария, ключевым условием остается возобновление значимого экономического роста. Единственный способ помочь промышленности и бизнесу – создание благоприятных финансовых условий, а именно более низкие процентные ставки, инвестиции в промышленный сектор и снижение налогов", – добавил эксперт.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Снижение налоговых ставок дает стимулирующий эффект: компании расширяют производство, создают новые рабочие места, и в результате налоговые платежи могут даже возрасти. Что касается процентных ставок, средняя рентабельность в промышленности составляет около 10%. Если кредиты выдаются под 25–30%, предприятия не могут их обслуживать.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов также назвал сценарий с повышением ключевой ставки маловероятным, поскольку для этого нет формальных оснований.

"Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%, что ниже ожиданий. Поэтому у Центробанка нет аргументов для повышения ставки. Что касается снижения до 16%, то этот сценарий вероятен, но не гарантирован – шансы примерно 50 на 50", – пояснил он Москве 24.

В то же время, по его мнению, при принятии решения ЦБ будет руководствоваться не только уровнем инфляции, но и необходимостью обеспечить стабильность банковской системы.

"Банки активно привлекали депозиты по высоким ставкам в начале и середине 2025 года, и резкое снижение ключевой ставки создало бы для них проблемы с соблюдением нормативных требований ЦБ. Поэтому, если снижение и произойдет, оно будет очень плавным и аккуратным", – сказал Сафонов.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Представьте, что банк привлек депозиты у населения под 20%. Если ЦБ резко снизит ключевую ставку, например до 15%, то по своим же правилам он обязан потребовать от банка заморозить на специальных счетах значительную сумму в качестве обеспечения, поскольку ставки по депозитам существенно превысят ключевую.

По прогнозам эксперта, если текущая динамика инфляции сохранится, более активное снижение ставки может начаться после первого квартала 2026 года. В то же время резких скачков в ближайшие полгода-год ожидать не стоит, уточнил экономист.

