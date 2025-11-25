Эксперт Бархота назвал способ быстрее расплатиться по кредитам

Количество потребительских кредитов в России за последние 10 месяцев 2025 года заметно сократилось, сообщили аналитики. Почему многие стараются прекращать "одалживать" деньги у банка и как это влияет на экономику, разбиралась Москва 24.

Жизнь без долгов?

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

За первые 10 месяцев 2025 года объем выданных в России потребительских кредитов стал меньше на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Таким образом, было выдано 16 миллионов кредитов на общую сумму 2,53 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

При этом средняя сумма запрашиваемых у банка денег продемонстрировала рост на 6%, достигнув по итогам октября 2025 года 160,4 тысячи рублей. Одновременно с этим зафиксировано незначительное увеличение среднего срока кредита на 0,1%, которое составило 26,4 месяца.

Автокредитование также показало отрицательную динамику: за отчетный период объем выдачи сократился на 33,9%. Всего было оформлено 951,8 тысячи автокредитов на 1 289 миллиардов рублей.

Наиболее существенное снижение продемонстрировал сегмент кредитных карт. За 10 месяцев объем их выдачи сократился на 51,1% относительно аналогичного периода 2024 года. Всего было выпущено 10,9 миллиона кредиток с общим лимитом 1 118 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что каждый пятый житель России столкнулся с проблемами при выплате кредитов. По данным опроса Международной конфедерации обществ потребителей, 22% респондентов не справляются с погашением долга. Еще 18,5% заемщиков тратят половины ежемесячного дохода на такие выплаты. 21% считают свою кредитную нагрузку крайне высокой.

Риски для экономии

По мнению доктора экономических наук, профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, многие стали отказываться от кредитов, так как их стоимость стала слишком высокой.

Как отметил эксперт в разговоре с Москвой 24, процентная ставка свыше 10% фактически означает долговую кабалу. И некоторые отказываются от покупок в кредит, чтобы избежать переплат.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ С точки зрения экономики в целом это явление имеет негативные последствия. Сокращение потребительского спроса ведет к снижению производства товаров и услуг, что создает риски для сохранения рабочих мест и налоговых поступлений. В конечном счете это может повлиять и на уровень заработных плат, которые не будут успевать за инфляцией.

При этом шанс на выравнивание ситуации, по словам экономиста, существует, но зависит от достижения правительством заявленных целей по снижению инфляции до 6%. Это позволит Центральному банку снизить ключевую ставку до приемлемого уровня, что сделает кредиты вновь доступными для физических и юридических лиц и создаст новые драйверы для развития экономики.

"Важно понимать, что кредиты полезны для экономики только в том случае, если они обеспечены реальными доходами заемщиков. В противном случае возникает риск формирования кредитного пузыря и финансового кризиса", – заключил эксперт.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в разговоре с Москвой 24 согласился с тем, что на сокращение выдачи кредитов повлияли высокие процентные ставки. А также назвал еще один не менее важный фактор – осторожное отношение банков к заемщикам, которые не являются зарплатными клиентами, и тем, у кого более 40% доходов уходит на обслуживание долгов.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка С точки зрения финансового здоровья домохозяйств такое замедление можно оценить положительно, так как оно предотвращает быстрое наращивание закредитованности. Однако для экономики в целом это создает двойственный эффект: с одной стороны, снижаются риски, связанные с долговой нагрузкой населения, а с другой – страдает потребление, поскольку домашние хозяйства вынуждены начинать экономить даже на продовольствии.

"Прогноз на будущее зависит от двух сценариев. Первый предполагает медленное снижение ставок при консервативном росте доходов населения, а второй – их дальнейшее повышение, что сделает кредиты полностью недоступными", – добавил он.

В свою очередь, тем, кто уже имеет задолженность, эксперт посоветовал рассмотреть рефинансирование кредитов, взятых по высоким ставкам, – это позволит снизить ежемесячный платеж.

"Если кредит сложно обслуживать, стоит запросить реструктуризацию или кредитные каникулы, чтобы восстановить платежеспособность. Главный совет – воздержаться от новых кредитов", – пояснил Бархота.

В то же время объединение нескольких мелких долговых выплат в одну, по словам эксперта, имеет смысл только в случае реальной экономии, когда общая сумма становится меньше, либо для упрощения администрирования, если платежи остаются сопоставимыми.