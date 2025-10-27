Эксперт Бархота объяснил, кому подходит процедура банкротства

Кредитная история заемщика значительно ухудшается после оформления банкротства, из-за чего он сталкивается с рядом ограничений, предупредили эксперты. К каким последствиям приводит такая процедура и как восстановить финансовую репутацию, разбиралась Москва 24.

Долгий процесс

Процедура банкротства негативно сказывается на кредитной истории заемщика, однако восстановить ее можно, хотя это и сложный процесс, рассказал "Российской газете" адвокат Эмин Гейдаров.

По его словам, ключевым моментом является работа с кредитной историей, в которой информация хранится в течение семи лет после последнего обновления. Досрочно удалить негативные сведения невозможно, но есть шанс повысить кредитный рейтинг за счет систематического выполнения обязательств.

Чтобы улучшить кредитную историю, сначала нужно тщательно ее изучить. Для этого необходимо получить отчет, доступный дважды в год через БКИ (бюро кредитных историй) или "Госуслуги". Особое внимание следует уделить проверке на наличие ошибок – нередко после банкротства в истории остаются неактуальные данные.





Эмин Гейдаров адвокат Например, после завершения банкротства погашенные долги иногда остаются в списке активных задолженностей. Чтобы исправить недочет, потребуется обратиться в банк, выдавший кредит. Финансовая организация обязана в десятидневный срок либо скорректировать спорные данные, либо подтвердить их достоверность.

"Этот этап особенно важен, поскольку многие кредитные учреждения не вносят изменения автоматически после завершения процедуры несостоятельности", – добавил эксперт.

При обнаружении неточностей следует направить в бюро кредитных историй официальный запрос с документальным обоснованием необходимости исправлений. После корректировки данных начнется основной этап восстановления репутации через формирование новой платежной истории. Юрист также отметил, что кредиторы оценивают в первую очередь поведение заемщика в последние несколько лет.

Гейдаров также рекомендовал начинать процесс с использования кредитных карт с минимальным лимитом или целевых займов, которые можно обслуживать без переплаты. Также после банкротства лучше выдержать паузу в обращении к кредиторам не менее года, а затем постепенно подтверждать платежеспособность.

Механизм реабилитации

Юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша напомнил Москве 24, что процедура банкротства физических лиц был создана для освобождения человека от долговой нагрузки, чтобы дать ему возможность вернуться к нормальной экономической жизни и выйти из теневого сектора.

"Наличие непосильных долгов часто мешает официальному трудоустройству, так как практически весь доход, за исключением прожиточного минимума, может уходить на погашение обязательств. Это вынуждает людей работать неофициально, что в свою очередь приводит к недополучению налогов государством. Таким образом, процедура банкротства служит механизмом реабилитации для граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации", – объяснил эксперт.





Дмитрий Кваша юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Правом на списание долгов может воспользоваться человек, который не в состоянии исполнить свои обязательства, не имеет достаточного официального дохода в обозримом будущем и не обладает имуществом, кроме единственного жилья, за счет продажи которого можно рассчитаться с кредиторами. Повторно обратиться к этой процедуре можно не чаще чем раз в пять лет.

Списываются практически все долги, за исключением отдельных категорий, добавил эксперт. К ним относятся алименты, поскольку ребенок не должен нести ответственность за финансовую несостоятельность родителя.

"Также не подлежат списанию задолженности по субсидиарной ответственности, если человек занимался экономической деятельностью, набрал на компанию долгов, деньги выводил на себя, а потом скрылся. Либо же было доказано, что из-за его умышленных действий компания сформировала свою задолженность. Также не списываются долги за причинение вреда жизни и здоровью человека", – указал специалист.

Он добавил, что в рамках процедуры учитывается имущественное положение. Единственное жилье человека сохраняется, если оно не признается чрезмерно роскошным (например, в случае с площадью в 200–300 квадратных метров). Такая квартира не может считаться единственным жильем для человека, поэтому ее выставляют на продажу, а взамен покупают другую.

"Также некоторые перед процедурой конкурсов начинают продавать, дарить свои машины, квартиры, дачи. Однако сделки, совершенные в течение трех лет до банкротства, могут быть оспорены, а имущество – возвращено в конкурсную массу. Плюс, если такое наблюдается, долги могут не списать, потому что гражданин пытался обмануть систему", – предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что в ближайшие пять лет человек не сможет заниматься экономической деятельностью, открывать на себя компанию, быть директором и занимать руководящие посты в сегментах, которые касаются финансов.

"Что касается восстановления кредитной истории, полного запрета на получение кредитов после банкротства не существует. Для улучшения кредитной истории рекомендуется начинать с небольших целевых займов, например, на покупку бытовой техники, которые можно погасить без переплаты", – порекомендовал специалист.

Как правило, за полтора-два года она может быть существенно улучшена, что открывает возможность для получения более крупных кредитов, включая ипотеку. При этом следует избегать обращений в микрокредитные организации, так как такие займы негативно воспринимаются банками и могут ухудшить положение заемщика, указал Кваша.

При этом эксперт банковского рынка Андрей Бархота предупредил, что процедура банкротства является крайней мерой для физлица.

"Она применяется в критической ситуации, когда заемщик полностью утрачивает возможность обслуживать свои долговые обязательства, в первую очередь – регулярно вносить платежи по кредитам", – рассказал эксперт Москве 24.

Он объяснил, что до наступления банкротства обычно наблюдается постепенное ухудшение финансового состояния заемщика. Первоначально кредиты обслуживаются в обычном режиме, даже если для этого приходится экономить. Следующим этапом становится потеря работы или снижение доходов, что приводит к необходимости обращения к кредитным каникулам. Данная мера предполагает предоставление банком отсрочки на выплату долга на срок до 6 месяцев.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Если кредитные каникулы невозможны, обычно рассматриваются варианты рефинансирования или реструктуризации займа. Банк может предоставить отсрочку платежей на срок от 6 до 12 месяцев, чтобы дать заемщику возможность восстановить платежеспособность. Хотя кредитная история при этом ухудшается, это позволяет избежать банкротства.

Когда у финансовой организации не остается оснований полагать, что заемщик сможет вернуться к нормальному финансовому состоянию, запускается процедура банкротства с последующим списанием долгов, заключил Бархота.

