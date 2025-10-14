Юрист Рудакова: единственное жилье в виде апартаментов могут изъять за долги

В России хотят запретить изымать за долги единственное жилье, которое находится в ипотеке, сообщили СМИ. В каких ситуациях уже сейчас кредиторы не смогут отобрать ипотечное жилье и что еще защищено от взыскания, разбиралась Москва 24.

Защитить ипотечников

В Госдуме занимаются разработкой законопроекта, который запретит банкам изымать за долги находящееся в ипотеке единственное жилье. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на автора инициативы, зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина.

Депутат отметил, что на сегодняшний день можно лишиться недвижимости, находящейся в залоге у банка, несмотря на прописанное в Конституции РФ право каждого гражданина на жилье. Хотя в прочих случаях на него распространяется "исполнительный иммунитет".

"Сегодня, в условиях экономической рецессии и фактического падения доходов части населения, этот вопрос приобретает особую социальную значимость", – считает Делягин.



Михаил Делягин зампред комитета Госдумы по экономической политике В прошлом году российские банки получили исторически рекордную чистую прибыль в 3,8 триллиона рублей. Поэтому такая мера точно не нанесет критического урона банковской системе. При этом, в условиях крайне высоких ипотечных ставок и экономической турбулентности, запрет на изъятие жилья может спасти многие тысячи людей от скверной участи оказаться на улице.

Однако депутат предлагает защищать от изъятия единственного ипотечного жилья только добросовестных заемщиков, которые уже выплатили более 50% его стоимости. Такая мера поможет банкам избежать очевидных мошеннических схем и злоупотреблений.

Как отметили СМИ, в августе прошлого года Госдума разрешила не взыскивать ипотечное жилье за долги, если хозяин имущества проходит процедуру банкротства. В таком случае с кредитором можно заключить отдельное мировое соглашение. Однако парламентарий отметил, что законопроект не дает никаких прямых гарантий от выселения. Он позволяет суду утвердить мировое соглашение, согласно которому имущество не будет подлежать взысканию.

Право должника

Сегодня закон устанавливает перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание, отметил в разговоре с Москвой 24 юрист Илья Русяев.

Например, это касается предметов обычной домашней обстановки, личных вещей, продуктов, топлива для отопления, наград, а также инструментов, необходимых для работы, если каждый из них стоит не больше десяти тысяч рублей. Все, что дороже, формально может подпасть под взыскание, пояснил эксперт.



"Хотя в практике встречаются случаи, когда приставы описывают имущество, необходимое для профессиональной деятельности. Например, у должника изымают ноутбук, на котором он работает", – отметил юрист.

В таких ситуациях в течение 10 дней можно подать жалобу старшему судебному приставу или в суд, где рассматривается исполнительное производство.



Илья Русяев юрист Она должна содержать доказательства, что имущество действительно используется для работы: договоры с заказчиками, фотографии рабочего места, чеки, подтверждающие покупку. На время спора можно просить суд приостановить продажу спорной вещи.

Также эксперт напомнил, что частично защищены банковские счета должника: по заявлению он вправе оставить на них сумму не ниже прожиточного минимума на себя и иждивенцев. Кроме этого, запрещено изымать единственное жилье, исключение составляет тот случай, если оно находится в залоге у банка как ипотечное. Это дает кредитору право требовать продажи квартиры через суд при нарушении обязательств.

Правда, суд может отказать, если просрочка длится меньше 3 месяцев, а сумма долга не превышает 5 процентов стоимости недвижимости. Это прописано в статье об основании для отказа в обращении взыскания на заложенное имущество (54.1 № 102-ФЗ), пояснил Русяев.

"Например, если квартира оценивается в 10 миллионов рублей, а долг составляет менее 500 тысяч и при этом задержка по платежам не превышает 3 месяцев, суд может оставить жилье за заемщиком. Но важно, чтобы эти условия выполнялись одновременно", – подчеркнул эксперт.

Однако даже в такой ситуации оценивается поведение сторон: если человек систематически задерживал платежи, даже небольшая сумма может стать поводом для взыскания, предупредил юрист.



Илья Русяев юрист Иногда приставы налагают арест на имущество, принадлежащее родственникам. Но закон не разрешает взыскивать долги одного человека за счет другого, поэтому собственник вправе подать иск об исключении вещей из описи.

Если имущество общее, например квартира или машина, и должнику принадлежит только доля, взыскание обращается именно на нее. Продать всю квартиру без согласия второго собственника нельзя. Кредитор имеет право требовать выделить долю должника и реализовать ее через публичные торги.

"При этом совладельцы могут участвовать в торгах на общих основаниях, но преимущественного права выкупа у них нет", – уточнил Русяев.

Он также отметил: если в ипотечной квартире живут дети, ее все равно могут забрать за долги. Но в таких делах суды учитывают интересы семьи, и органы опеки обязательно участвуют в процессе, чтобы предотвратить нарушения жилищных прав несовершеннолетних. Суд может учесть семейные обстоятельства при определении сроков выселения, однако само обращение взыскания на предмет ипотеки в этом случае остается законным, подчеркнул юрист.

Юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова в разговоре с Москвой 24 также обратила внимание на то, что, если у должника есть несколько жилых объектов, "исполнительский иммунитет", то есть запрет на изъятие единственной недвижимости, распространяется на то помещение, в котором он проживает.



Елена Рудакова юрист по недвижимости и аренде При этом апартаменты по закону считаются коммерческой недвижимостью и, значит, иммунитета не имеют.

Кроме этого, закон не запрещает арестовывать единственное жилое имущество. Поэтому приставы могут сделать это, чтобы должник не продал недвижимость и не скрылся с деньгами, отметила юрист.

