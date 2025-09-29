Юрист Билялова: за угрозы и вред имуществу коллектору грозит до 5 лет тюрьмы

Управляющие компании не имеют права нанимать коллекторов, чтобы воздействовать на должников, напомнили в Госдуме. Как регламентируется работа таких специалистов, разбиралась Москва 24.

Спросят по закону

Коллекторские агентства не имеют права взыскивать с граждан долги за жилищно-коммунальные услуги. Об этом в разговоре с ТАСС сказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, соответствующий закон был принят еще в 2019 году. Однако управляющие компании, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации нашли правовую лазейку, которая позволяла привлекать коллекторов в качестве "уполномоченных представителей". Схему пресекли в 2024 году, изменив российское законодательство.





Сергей Колунов зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сегодня в Жилищном кодексе прописан запрет на любую передачу права взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги любым третьим лицам. Это позволило дополнительно защитить наших граждан от нарушений при возврате долгов. Если кто-либо попытается продать коммунальный долг коллекторам, такая сделка будет признаваться ничтожной.

При этом ранее стало известно, что крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен на 15-е число месяца, а день предоставления платежных документов – на 5-е число. Закон, который подписал Владимир Путин, начнет действовать с 1 марта 2026 года.

По словам Колунова, нововведение сделано с целью комфорта и удобства россиян. Мера позволит оплачивать ЖКУ после получения зарплаты, что поможет исключить просрочки и начисление пений.

Общение в рамках

Когда накапливаются долги за коммунальные услуги, стоит попробовать договориться с управляющей или ресурсоснабжающей организацией и попросить о реструктуризации выплат, рассказал Москве 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Такое возможно, например, при потере работы или возникновении других финансовых трудностей.

"Также надо помнить, что по долгам за ЖКУ есть 3-летний срок исковой давности. Это значит, что, если дело дойдет до суда, взыскать смогут только платежи за последние 3 года. А еще советую всегда проверять, за что начислили плату: при некачественных услугах всегда стоит требовать перерасчета", – отметил эксперт.

Юрист Анастасия Билялова в разговоре с Москвой 24 подтвердила, что коллекторам запрещено взыскивать долги россиян за ЖКХ. В целом же их деятельность регламентирована законом о защите прав и законных интересов физических лиц по возврату просроченных задолженностей (230-ФЗ). В нем четко указаны разрешенные и запрещенные способы взаимодействия с должником, отметила эксперт.

"Например, коллекторы не могут беспокоить в выходные и праздничные дни, а также в будни с 22:00 до 08:00 часов. Кроме этого, они не имеют права звонить более 1 раза в сутки, 2 – в течение недели и 8 раз за месяц. Что касается личных встреч, то они ограничены одним разом в неделю", – пояснила юрист.

В противном случае коллектора можно привлечь к административной ответственности. Виновному должностному лицу грозит штраф от 20 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификация до 1 года. Юридическое лицо оштрафуют на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, подчеркнула юрист.

Она напомнила, что запрещены любые формы насилия и угрозы физической расправы, а также причинение вреда здоровью и имуществу. Также коллекторы не имеют права угрожать распространением сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких. В противном случае за такие действия можно привлечь к ответственности по статье о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (статья 172.4 УК РФ).





Анастасия Билялова юрист Нарушителя могут обязать заплатить штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или отправить на принудительные работы до 5 лет. Но могут и посадить до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Чтобы доказать вину коллектора, юрист посоветовала фиксировать дату и время телефонных звонков, а также записывать их, каждый раз предупреждая собеседника об этом. Также важно обязательно сохранять СМС-сообщения и электронные письма плюс осуществлять аудио- и видеозапись личных встреч (об этом тоже нужно предупредить коллектора).

При нарушении правил общения можно сначала рассказать об этом кредитору или же обратиться с жалобой в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов. Однако, если коллектор угрожает или занимается вымогательством, нужно обратиться в полицию, а если она бездействует – в прокуратуру.

"Если дело касается распространения персональных данных (например, коллекторы повесили объявление на подъезде о наличие долга у гражданина), жаловаться следует в Роскомнадзор. Плюс всегда можно обратиться в суд, чтобы потребовать в том числе возмещения убытков и компенсации морального вреда", – отметила Билялова.

Когда нет возможности платить по долгам, юрист посоветовала обратиться к кредитору. Нередко организация идет навстречу, предлагая варианты решения проблемы, поскольку для нее выгоднее получить средства любым путем, чем дождаться банкротства должника.

"Правда, в этом случае потребуется обоснование невозможности справиться с кредитом. Если банк откажет, можно попросить предоставить кредитные каникулы. Или же на крайний случай предложить платить по ставке чуть выше при условии, что будет предоставлена отсрочка", – пояснила юрист.

Чтобы избавиться от волнения при общении с коллектором, психолог Дарья Яушева в разговоре с Москвой 24 посоветовала переключаться на дыхание.





Дарья Яушева психолог Надо делать вдох на 4 счета, выдох на 6–7. Это снизит уровень тревожности и поможет не "залипнуть" в стрессовую реакцию.

Также она посоветовала использовать "якорь спокойствия" – им может быть любой небольшой предмет: ручка, кольцо, браслет и так далее. Во время разговора надо взять его в руки, сжать и сосредоточиться на ощущении. Так легче вернуть контроль над собой во время стрессовой беседы, заключила Яушева.

