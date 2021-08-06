Эксперты объяснили, как заставить друга вернуть долг и не испортить отношения

Многим знакомо чувство неловкости, когда друг одолжил деньги и тянет с возвратом долга. Рассказываем, как не попасть в неприятную ситуацию и что делать, если это все-таки произошло.



Подстелить соломки

Одалживать деньги по правильно составленной долговой расписке, в противном случае велик риск с ними распрощаться.

"Долговая расписка, как и расписка в получении денежных средств, например за покупку недвижимости, имеет юридическую силу, если в ней указаны все необходимые пункты", – пояснила юрист по гражданскому праву Галина Гузаева.

В документе должны быть указаны максимально полные паспортные данные людей, включая место регистрации и контактный телефон. Сумму займа в ней надо обозначить цифрами и прописью. Также необходимо указать предназначение средств, например на личные нужды, обозначить срок погашения займа, процентную ставку, если она есть, или то, что заем выдается без процентов.

Кроме того, в расписке стоит указать способ погашения, например на счет в банке. Также заемщик должен собственноручно написать, что понимает правовые последствия выдачи долговой расписки, отметила юрист. В ней также обязательно ставятся подписи сторон и дата подписания.



Галина Гузаева юрист по гражданскому праву Заполнять документ лучше прописью, чтобы потом была возможность подать на экспертизу. Обычно самая популярная причина оспаривания расписок в суде – то, что она составлена не тем лицом и не подтверждает факт принятия денег.

Срок исковой давности по распискам составляет три года, поэтому лучше не тянуть, если должник перестал выходить на связь.

Договор дороже денег

Если так случилось, что ваш заемщик умер, следует помнить, что долги, как и любое имущество, передаются наследникам. В этом случае надо искать правопреемников должника и подавать претензию о возврате долга.

Когда речь идет о крупных суммах, лучше составлять не долговую расписку, а договор займа с указанием суммы и срока возврата.

"Если вы одолжили денежные средства без расписки и договора займа, то готовьтесь распрощаться с ними навсегда. Факт передачи денег в любом случае лучше фиксировать одним из этих документов", – предостерегла Гузаева.

В ситуации, когда должник не возвращает деньги, можно пожаловаться в полицию, но факт передачи денег все равно придется доказывать. В случае если должник решит оспаривать то, что брал заем, пригодится переписка или свидетельства очевидцев.

Счет дружбы не теряет

Финансовые разногласия с друзьями и знакомыми – одна из болезненных тем.

"Все прекрасно помнят пословицу: "Хочешь потерять друга – одолжи ему денег". Но при этом раз за разом продолжают попадать в эту ловушку. Странным образом неловко себя чувствует как раз тот, кто дал в долг и потом просто хочет вернуть свое", – посетовала психолог-психотерапевт Олеся Маряева назвала.

Как же напомнить о долге и попросить вернуть его так, чтобы и отношения не испортить, и свои же деньги получить обратно?

Самое главное не использовать агрессию, не давить и не мучиться чувством вины.



Олеся Маряева психолог-психотерапевт Важно помнить, что подвергает удару отношения тот, кто ведет себя нечестно, а не тот, кто просто хочет забрать свое.

В данном случае психологи советуют не брать на себя весь груз ответственности за отношения, потому что эта ноша всегда ровно делится пополам.

Смех сквозь слезы

В любой непростой ситуации, когда хочется сгладить углы, но получить свое, существует отличный инструмент – юмор.

"Попробуйте проявить креативность и остроумие. Например, вежливо попросите друга одолжить вам ровно ту сумму, которую он должен. Озвучивание конкретной цифры будет служить тем самым маячком, который просигнализирует должнику о том, что именно от него хотят", – пояснила эксперт.

Можно составить шутливое письмо, словно от коллекторов, но с юмористическим уклоном. Например: "Уважаемый Иванов Иван Иванович, просьба вернуть долг в сумме 1 000 рублей до 10 сентября 2021 года. В случае непогашения задолженности мы переселимся к вам в квартиру, потому что за свою нам уже платить нечем, и съедим всю вашу колбасу, потому что купить себе пока не можем".

Жизненные ситуации бывают разные: если должник честно признается, что испытывает финансовые трудности, можно предложить ему выплачивать долг частями, размер которых устроит вас обоих. Тогда, по ее мнению, вы оба будете знать, что ситуация разрешается, хоть и медленнее, чем изначально хотелось.



Олеся Маряева психолог-психотерапевт Ну а если мягкие намеки и просьбы не действуют, тогда можно для себя сделать вывод, что ваши отношения дороги, к сожалению, только вам, и принимать уже более решительные меры, потому что терять особо нечего.

Даже если вы великодушно простите долг, то все равно всегда будете помнить об этой ситуации и былого доверия к другу никогда уже не возникнет, заключила Маряева.

