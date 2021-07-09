Юрист объяснила, может ли брачный договор защитить от измены

Браки заключаются на небесах, а на земле лишь оформляются брачные контракты. Мы разбирались, чего ждать молодоженам от этого документа и можно ли заключать соглашение спустя годы после свадьбы.



Не как в кино

Часто представления россиян о брачном контракте расходятся с реальностью. Практика показывает, что большинство потенциальных супругов понятия не имеют о том, что это за документ. Юрист Лариса Феттер отмечает, что по зарубежным фильмам может сложиться впечатление, будто брачный контракт – защита от всех бед в семейной жизни, своеобразный инструмент справедливого возмездия за неверность и невнимание.

Неискушенные граждане полагают, что благодаря заранее составленному договору изменник рискует остаться без квартиры, а скупая на ласки к мужу и неприветливая со свекровью жена не сможет тратить деньги с общего счета. На самом деле в рамках российского законодательства нет никаких условий про интимные отношения и, например, про поочередное мытье посуды. Регулируются лишь имущественные вопросы. Причем только по имуществу супругов, не затрагивая интересы детей.

"По Семейному кодексу все, купленное на заработанные супругами деньги, – общее и совместное. Неважно, кто больше заработал и на кого оформлено имущество. Доли признаются равными. Такой базовый режим муж и жена могут изменить брачным контрактом или, как его еще называют, – соглашением о разделе имущества", – поясняет юрист.

Причем речь идет как о конкретном объекте (или нескольких), так и обо всем имуществе, даже будущем.



Ты да я да мы с тобой

Эксперт отмечает, что в контракте можно указать, что имущество принадлежит тому из супругов, на чье имя оно оформлено. А можно конкретно перечислить: это – жене, а это – мужу, изменив режим общей совместной собственности на режим раздельной собственности. "Недвижимость, автомобили, банковские и брокерские счета, доли и паи, предметы роскоши – все можно учесть в контракте", – комментирует юрист.

Это касается не только имущества. Можно также определить принадлежность долгов и обязательств по их возврату. Опять же, как имеющихся, так и на будущее.





Лариса Феттер юрист Важно, чтобы ни один из супругов не оказался в результате заключения контракта в крайне неблагоприятном положении. То есть когда одному – все, а второму – ничего. Такой контракт может быть признан судом недействительным.

При этом, по словам эксперта, само по себе отступление от равенства долей допустимо.



Долги наши

Брачным контрактом необязательно заниматься в счастливое и волнующее время предсвадебной эйфории. Можно отложить оформление соглашения на период, когда супруги снимут розовые очки.

"Брачный контракт – это сделка, которая может быть заключена в любое время до и после оформления брака. Обязательно нотариальное удостоверение и информирование кредиторов, если таковые имеются", – поясняет Лариса Феттер. При этом надо учитывать, что дело это серьезное – стороны обязаны осознавать, о чем договариваются, не вводить друг друга в заблуждение. Условия контракта должны соответствовать действующему законодательству.

Эксперт обращает внимание на то, что брачный контракт может быть изменен или дополнен сторонами по их взаимному согласию неоднократно в период действия, а все споры по его условиям разрешаются в суде. Правильнее всего до заключения соглашения получить консультацию профильного юриста. Так можно защитить себя и свои имущественные интересы. Единственная сложность, которая может возникнуть при оформлении бумаг, – это чувство неловкости перед спутником или спутницей жизни, с которыми приходится поднимать столь деликатный вопрос.

