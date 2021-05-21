Эксперты оценили сервис "Мошеловка" для борьбы с мошенниками

В России появилась новая платформа для выявления мошенников и борьбы с ними – "Мошеловка". Благодаря сервису жертвы аферистов смогут пожаловаться на проблему, получить алгоритм действий и узнать всю информацию о преступных схемах. Разбираемся, поможет ли такой ресурс сократить число обманутых россиян.
Отпор аферистам
Платформу"Мошеловка" разработал и представил 21 мая публике Общероссийский народный фронт (ОНФ). В скором времени к ресурсу получат доступ волонтеры и эксперты, которые начнут наполнять его данными о схемах финансовых уловок, а также принимать поступающие жалобы от россиян.
Сообщения по фактам мошенничества они будут систематизировать и передавать в Центробанк, МВД, прокуратуру и другие надзорные ведомства. Информацию пострадавшие от рук аферистов россияне смогут отправить через специальную форму.
В основе платформы лежат принципы одного окна и взаимопомощи, подчеркнула Лазарева. В задачи ресурса входит формирование привычки у граждан сообщать о каждом правонарушении в полицию, говорит специалист. По ее мнению, это увеличит шансы на разоблачение преступных групп.
Организаторы платформы рассказали, что доступ к "Мошеловке" скоро получат волонтеры конкурса "Лидеры России", Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений. Директор АРФГ Вениамин Каганов заявил, что бороться с мошенничеством сложно из-за постоянного появления новых уловок, однако проводить такую работу необходимо. В этом плане крайне важны просвещение россиян и формирование установок на безопасное финансовое поведение, указывает он.
Мошенничеству конец?
Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин в разговоре с Москвой 24 позитивно оценил создание сервиса.
"Симбиоз волонтерского движения и работы в связке с государственными структурами зачастую становится очень эффективным", – добавил Гринин.
Эксперт подчеркнул, что благодаря работе по просвещению россиян о действиях мошенников люди стали гораздо реже попадаться на их уловки. Однако Гринин полагает, что "Мошеловка" не в полной мере дает защиту самой уязвимой категории населения.
Тем не менее Гринин выступает за увеличение количества подобных сервисов. По его словам, чем больше ресурсов направлено на борьбу с мошенничеством, тем сложнее злоумышленникам осуществлять свою деятельность.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в интервью с Москвой 24 также отметил, что организаторы "Мошеловки" ведут работу в правильном направлении. Однако эксперт сомневается в том, что волонтеры смогут справиться с большим количеством данных.
"Да, сбор данных о деятельности мошенников – это хорошо. Это тот источник информации, который можно использовать как для формирования рекомендаций и проведения расследований, так и для предотвращения подобных действий. Но в то же время хватит ли волонтерам ресурсов и квалификации, чтобы разобраться в ситуации и должным образом ее проанализировать", – рассуждает Ульянов.
По словам эксперта, у банков, сотовых компаний и госструктур работают собственные службы информационной безопасности. Однако зачастую они действуют разрозненно и не всегда готовы к сотрудничеству, подчеркнул он. "Мошеловка" в теории может стать объединяющей платформой по сбору сведений о существующих угрозах и отправке их в компетентные органы, резюмировал собеседник Москвы 24.