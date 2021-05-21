Эксперты оценили сервис "Мошеловка" для борьбы с мошенниками

В России появилась новая платформа для выявления мошенников и борьбы с ними – "Мошеловка". Благодаря сервису жертвы аферистов смогут пожаловаться на проблему, получить алгоритм действий и узнать всю информацию о преступных схемах. Разбираемся, поможет ли такой ресурс сократить число обманутых россиян.



Отпор аферистам

Платформу"Мошеловка" разработал и представил 21 мая публике Общероссийский народный фронт (ОНФ). В скором времени к ресурсу получат доступ волонтеры и эксперты, которые начнут наполнять его данными о схемах финансовых уловок, а также принимать поступающие жалобы от россиян.

Сообщения по фактам мошенничества они будут систематизировать и передавать в Центробанк, МВД, прокуратуру и другие надзорные ведомства. Информацию пострадавшие от рук аферистов россияне смогут отправить через специальную форму.





Евгения Лазарева руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Зачастую люди теряются, когда становятся жертвами злоумышленников, не знают, куда обращаться, как себя вести. Наши мониторинги показывают, что большинство из них, особенно если ущерб не такой большой, даже не обращается в правоохранительные органы, поскольку не верит, что мошенников найдут и вернут деньги.

В основе платформы лежат принципы одного окна и взаимопомощи, подчеркнула Лазарева. В задачи ресурса входит формирование привычки у граждан сообщать о каждом правонарушении в полицию, говорит специалист. По ее мнению, это увеличит шансы на разоблачение преступных групп.

Организаторы платформы рассказали, что доступ к "Мошеловке" скоро получат волонтеры конкурса "Лидеры России", Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений. Директор АРФГ Вениамин Каганов заявил, что бороться с мошенничеством сложно из-за постоянного появления новых уловок, однако проводить такую работу необходимо. В этом плане крайне важны просвещение россиян и формирование установок на безопасное финансовое поведение, указывает он.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мошенничеству конец?

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин в разговоре с Москвой 24 позитивно оценил создание сервиса.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Волонтерские проекты в любых направлениях, как правило, работают лучше, чем люди "за зарплату". Хотя бы по причине того, что волонтеры занимаются тем, что им нравится. И желающих помочь наверняка будет много.

"Симбиоз волонтерского движения и работы в связке с государственными структурами зачастую становится очень эффективным", – добавил Гринин.

Эксперт подчеркнул, что благодаря работе по просвещению россиян о действиях мошенников люди стали гораздо реже попадаться на их уловки. Однако Гринин полагает, что "Мошеловка" не в полной мере дает защиту самой уязвимой категории населения.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые граждане. Люди более молодого возраста и так лучше знакомы с основными схемами злоумышленников. Пожилые реже выходят в интернет. Поэтому им интернет-платформы не совсем в помощь в плане профилактики и предупреждения мошеннических преступлений.

Тем не менее Гринин выступает за увеличение количества подобных сервисов. По его словам, чем больше ресурсов направлено на борьбу с мошенничеством, тем сложнее злоумышленникам осуществлять свою деятельность.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в интервью с Москвой 24 также отметил, что организаторы "Мошеловки" ведут работу в правильном направлении. Однако эксперт сомневается в том, что волонтеры смогут справиться с большим количеством данных.

"Да, сбор данных о деятельности мошенников – это хорошо. Это тот источник информации, который можно использовать как для формирования рекомендаций и проведения расследований, так и для предотвращения подобных действий. Но в то же время хватит ли волонтерам ресурсов и квалификации, чтобы разобраться в ситуации и должным образом ее проанализировать", – рассуждает Ульянов.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion В принципе любой человек с определенным уровнем интеллекта сможет достаточно эффективно категорировать, разделять или объединять поступившие жалобы и инциденты. Но в то же время человек с высокой квалификацией, возможно, заметит именно ту крупицу информации, которая наиболее актуальна и нужна именно сейчас. То, что поможет мгновенно предотвратить атаку на тысячи человек.

По словам эксперта, у банков, сотовых компаний и госструктур работают собственные службы информационной безопасности. Однако зачастую они действуют разрозненно и не всегда готовы к сотрудничеству, подчеркнул он. "Мошеловка" в теории может стать объединяющей платформой по сбору сведений о существующих угрозах и отправке их в компетентные органы, резюмировал собеседник Москвы 24.