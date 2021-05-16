Экс-сотрудник МВД назвал определяющие телефонных мошенников фразы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Бывший сотрудник МВД Михаил Игнатов в интервью радио Sputnik назвал приемы, которые помогут заставить телефонных мошенников раскрыть себя.

Он подчеркнул, что крайне мала вероятность того, что законопослушному гражданину позвонят из полиции для уточнения личных данных. В этом случае он рекомендует спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета.

По словам Игнатова, после этого обычно мошенники сворачивают разговор. Как он обратил внимание, в телефонном разговоре мошенники в основном представляются участковыми, оперативниками и следователями.

В этом случае Игнатов советует попросить у звонящего прислать повестку в официальном порядке.

Ранее сообщалось, что ФАС совместно с операторами связи занимаются разработкой мер борьбы со спам-звонками.

Ранее стало известно, что заблокировать звонки от мошенников можно с помощью настроек телефона, сотовых операторов и специальных программ. Некоторые операционные системы смартфонов предусматривают встроенную функцию блокировки звонков с неизвестных номеров.

Ранее стало известно, что до конца года на портале госуслуг появится сервис жалоб на спам, фишинг и мошенников. В Госдуме заявили, что для запуска сервиса необходимо законодательное подкрепление.

