Экс-сотрудник МВД назвал определяющие телефонных мошенников фразы

08:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Бывший сотрудник МВД Михаил Игнатов в интервью радио Sputnik назвал приемы, которые помогут заставить телефонных мошенников раскрыть себя.
Он подчеркнул, что крайне мала вероятность того, что законопослушному гражданину позвонят из полиции для уточнения личных данных. В этом случае он рекомендует спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета.
По словам Игнатова, после этого обычно мошенники сворачивают разговор. Как он обратил внимание, в телефонном разговоре мошенники в основном представляются участковыми, оперативниками и следователями.
В этом случае Игнатов советует попросить у звонящего прислать повестку в официальном порядке.
Ранее сообщалось, что ФАС совместно с операторами связи занимаются разработкой мер борьбы со спам-звонками.
Ранее стало известно, что заблокировать звонки от мошенников можно с помощью настроек телефона, сотовых операторов и специальных программ. Некоторые операционные системы смартфонов предусматривают встроенную функцию блокировки звонков с неизвестных номеров.
Ранее стало известно, что до конца года на портале госуслуг появится сервис жалоб на спам, фишинг и мошенников. В Госдуме заявили, что для запуска сервиса необходимо законодательное подкрепление.
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