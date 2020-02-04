В Госдуме прокомментировали инициативу разрешить коллекторам не называть полное имя

Право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен может появиться у сотрудников банков и коллекторских агентств. Об этом говорится в одном из пунктов рабочей версии федерального законопроекта "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц". Его разработкой занимаются министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов. Разбираемся, для чего нужны нововведения и как они могут сказаться на россиянах.

Звонок от анонима

Закон о взыскании, который сейчас действует в стране, обязывает сотрудников банка, микрофинансовых организаций и коллекторов в начале разговора по телефону или при личных встречах с должниками представляться. То есть перед тем, как упоминать о задолженности, взыскатели должны назвать человеку свою фамилию, имя и отчество.

Однако все может измениться, если законопроект "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц" вступит в силу. Согласно документу, коллекторам могут дать возможность называть лишь свое имя и индивидуальный идентификационный код. Отмечается, что таким способом взыскателей хотят защитить от агрессии должников.





пресс-служба Минюста В целях защиты персональных данных сотрудники агентств или представители кредиторов при взаимодействии с должниками могут не представляться полным именем, а использовать только имя и идентификационный код.

Идентификаторы работникам начнут присваивать работодатели. Они же должны будут проследить за обеспечением соответствия кода и конкретного коллектора. В пресс-службе Минюста пояснили, что если у сотрудника нет идентификатора, то ему придется озвучить фамилию, имя и отчество.

Безопасность коллектора – угроза должнику?

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Москвой 24 прокомментировал инициативу разрешить коллекторам называть лишь свое имя и идентификационный код при общении с должниками. По мнению парламентария, вопрос требует тщательного изучения.





Анатолий Аксаков председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Я сходу не готов дать ни положительный, ни отрицательный ответ. Вопрос неоднозначный, предложение неоднозначное. Оно требует дискуссий, чтобы выработать позицию по нему. Могу сказать, что поддержать эту идею без дискуссий не готов.

Тем не менее, по мнению депутата, то, что коллектор звонит и представляется лишь своими именем и кодом, "ненормально".

Недопустимость обезличенного общения отметила и управляющий партнер юридической компании "ЦПО ГРУПП" Анна Коняева. По мнению эксперта, подобное нововведение ухудшит положение должника.

"Фактически в настоящее время и так идет масса нарушений со стороны коллекторов при звонках должнику. Дать им еще одну лазейку, чтобы у должника даже не было возможности задать вопрос, уточнить какие-то данные, попросить что-то, предоставить, считаю нецелесообразным", – пояснила Коняева.





Анна Коняева управляющий партнер юридической компании "ЦПО ГРУПП" В случае введения новых правил должник будет чувствовать себя в роли беззащитной жертвы, не зная, кто с ним грубо обходится и как защитить свои права.

Эксперт добавила, что нововведения обезопасят коллекторов. "Но нет никакого общественного резонанса по поводу нарушения прав коллекторов, однако огромное количество нарушений прав должников есть. Часто они не имеют средств нанять юристов, чтобы обжаловать действия коллекторов, а тут еще будет одна преграда в виде безликого коллектора", – сказала Коняева.

В свою очередь, генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Крылов также уверен, что цифровые коды коллекторов могут запутать должника и расширить поле для действий мошенничества.

"Мы попадаем в ту же самую ситуацию, которая связана с мошенниками в банках, когда они звонят, просят что-то назвать, а мы абсолютно не понимаем, звонит ли сотрудник банка или кто-нибудь другой", – пояснил он.





Сергей Крылов генеральный директор Лиги защиты должников Получается, что если со стороны коллекторских служб пойдут какие-то кодовые имена, то со стороны должника так и останется непонятным, тот ли это человек звонит и почему с этого непонятного номера.

Эксперт подчеркнул, что по законодательству на данный момент должникам должно высылаться уведомление с контактами коллекторского агентства, которое занимается долговым обязательством. Однако, по мнению эксперта, даже эти требования сегодня не всегда исполняются.

"В уведомлении должно быть написано, что с человеком будет работать определенное коллекторское агентство, указаны и соответствующие телефоны. При таких условиях должник понимает, что ему звонит сотрудник этого агентства, и тогда они могут общаться также с помощью цифрового кода. Потому что и одна сторона, и другая может идентифицировать звонящего. Но сейчас это не работает", – заключил собеседник Москвы 24.



Соболева Илона