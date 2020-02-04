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Общество

09:00

В России изменят правила общения коллекторов с должниками – СМИ

общество финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками с помощью цифровых идентификаторов. Об этом сообщает "РБК".

Отмечается, что подобный пункт прописан в рабочей версии проекта федерального закона "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц". В министерстве юстиции, в свою очередь, заявили агентству, что таким способом взыскателей хотят защитить от агрессии должников.

Так, в настоящий момент каждый сотрудник банка и микрофинансовых компаний по закону должен представляться при разговоре с должником. Профессиональные взыскатели перед упоминанием о задолженности должны сообщить собеседнику свою фамилию, имя и отчество.

Согласно идее нового законопроекта, работники смогут в разговоре с должниками называть лишь свое имя и идентификационный код. При этом идентификаторы сотрудникам будут присвоены работодателями. Из документа следует, что они же должны будут проследить за обеспечением соответствия кода и конкретного работника.

"Возможность заменить ФИО на имя и идентификатор – это предложение рынка. Коллекторы очень опасаются раскрывать имена рядовых сотрудников call-центров. При этом сотрудники, которые занимаются обзвоном и информированием, обычно вообще не принимают решения в отношении должников", – пояснил председатель комиссии по финансовой безопасности торгово-промышленной палаты Иван Рыков.

Он заявил, что в положении законопроекта также прописано про маскировку роботов-коллекторов. По словам Рыкова, к роботам будут применены те же функции, что и к живым сотрудникам. Таким образом, при разговоре с должником они тоже смогут сообщать только имя и идентификационный номер.

Ранее сообщалось, что коллекторов могут допустить до взыскания с граждан долгов по ЖКХ. По информации, разработка проекта велась на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности.

Согласно обновленным данным, предлагается возложить взыскание с россиян просроченных задолженностей по оплате коммунальных услуг и жилья на профессиональные коллекторские агентства. Окончательный вариант документа еще не принят, ряд положений требует уточнений.

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