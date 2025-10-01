Юрист Нестерович: неоформленная регистрация в Москве грозит арендаторам штрафом в 5–7 тыс

Арендодатели получат штраф, если не будут регистрировать постояльцев в квартире, предупредили эксперты. Почему важно проходить эту процедуру и насколько она безопасна для владельцев недвижимости, разбиралась Москва 24.

Законное право

Собственники съемных квартир в конце 2025 года и в 2026-м могут получить штраф за отсутствие временной регистрации у арендаторов. Об этом "Газете.ру" рассказала экс-сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

Она отметила со ссылкой на оценки юристов, что почти каждый второй владелец жилья не выполняет это требование, поскольку хочет обойти бюрократию стороной.





Ольга Епифанова экс-сенатор, арбитражный управляющий Минюста Однако именно регистрация при аренде квартиры дает жильцам законное право на полноценный доступ к социальным услугам, включая медицинскую помощь и образование.

Епифанова напомнила, что в настоящее время подобные нарушения выявляют быстро благодаря цифровым технологиям. Одновременно с этим государство старается упростить процедуру регистрации, чтобы владельцы квартир могли выполнять требования закона без лишних затрат времени и сил, а также защитить интересы арендаторов. Она уточнила, что сделать все можно через "Госуслуги" или МФЦ.

Ранее юрист по недвижимости Елена Кульпина напомнила в беседе с Москвой 24, что арендатор имеет право без согласия владельца недвижимости вселить в квартиру своих несовершеннолетних детей и сделать им временную регистрацию. Однако только в том случае, если она есть у самого съемщика и точно на такой же срок.

Рискует ли арендодатель?

Когда владелец заключает с будущим жильцом договор аренды на срок более чем 90 дней, он в обязательном порядке должен временно зарегистрировать постояльца в квартире. Об этом Москве 24 рассказала юрист по недвижимости и аренде Елена Нестерович.

"В противном случае каждой стороне могут назначить штраф. В Москве и Санкт-Петербурге его размер составит от 5 тысяч до 7 тысяч рублей, в других российских регионах меньше – от 2 тысяч до 5 тысяч рублей", – пояснила эксперт.





Елена Нестерович юрист по недвижимости и аренде При этом временная регистрация жильцов не влечет за собой никаких последствий для арендодателя. Она не накладывает обременений на объект недвижимости, а отменить ее можно в одностороннем порядке вне зависимости от требований договора.

Причем владелец может прекратить временную регистрацию вне зависимости от возраста постояльцев. Даже если среди них есть несовершеннолетние, уточнила юрист.

При этом временную регистрацию можно оформить на срок до 5 лет, а минимальный период ее действия может быть любым: месяц, полгода и так далее. Конкретный промежуток определяется соглашением, достигнутым между собственником недвижимости и будущим постояльцем, рассказала Нестерович.

Однако юрист напомнила, что, согласно 5 статье закона о праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, если квартиросъемщик приехал из другого региона и остался на более чем 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию.





Елена Нестерович юрист по недвижимости и аренде Если жилец не желает этого сделать, по истечении вышеуказанного времени собственник квартиры обязан сообщить об этом в орган миграционного учета. На это есть 3 рабочих дня. Если владелец недвижимости не успеет вовремя этого сделать, его могут оштрафовать на сумму от 2 до 3 тысяч рублей. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга штраф выше – от 3 до 5 тысяч.

Подать уведомление можно разными способами: лично обратившись в регистрационный орган, отправив документы по почте или направив их в электронном виде через "Госуслуги", подчеркнула юрист. Также она посоветовала зафиксировать факт отказа от регистрации в договоре. Это поможет арендодателю избежать возможного штрафа, предъявив документ.

Однако важно знать, что регистрацию по месту пребывания можно не делать, если гражданин поселился у близких родственников или не покинул регион, в котором живет постоянно, отметила юрист.

