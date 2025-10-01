Юрист Нестерович: неоформленная регистрация в Москве грозит арендаторам штрафом в 5–7 тыс

Арендодатели получат штраф, если не будут регистрировать постояльцев в квартире, предупредили эксперты. Почему важно проходить эту процедуру и насколько она безопасна для владельцев недвижимости, разбиралась Москва 24.
Законное право
Собственники съемных квартир в конце 2025 года и в 2026-м могут получить штраф за отсутствие временной регистрации у арендаторов. Об этом "Газете.ру" рассказала экс-сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.
Она отметила со ссылкой на оценки юристов, что почти каждый второй владелец жилья не выполняет это требование, поскольку хочет обойти бюрократию стороной.
Епифанова напомнила, что в настоящее время подобные нарушения выявляют быстро благодаря цифровым технологиям. Одновременно с этим государство старается упростить процедуру регистрации, чтобы владельцы квартир могли выполнять требования закона без лишних затрат времени и сил, а также защитить интересы арендаторов. Она уточнила, что сделать все можно через "Госуслуги" или МФЦ.
Ранее юрист по недвижимости Елена Кульпина напомнила в беседе с Москвой 24, что арендатор имеет право без согласия владельца недвижимости вселить в квартиру своих несовершеннолетних детей и сделать им временную регистрацию. Однако только в том случае, если она есть у самого съемщика и точно на такой же срок.
Рискует ли арендодатель?
Когда владелец заключает с будущим жильцом договор аренды на срок более чем 90 дней, он в обязательном порядке должен временно зарегистрировать постояльца в квартире. Об этом Москве 24 рассказала юрист по недвижимости и аренде Елена Нестерович.
"В противном случае каждой стороне могут назначить штраф. В Москве и Санкт-Петербурге его размер составит от 5 тысяч до 7 тысяч рублей, в других российских регионах меньше – от 2 тысяч до 5 тысяч рублей", – пояснила эксперт.
Причем владелец может прекратить временную регистрацию вне зависимости от возраста постояльцев. Даже если среди них есть несовершеннолетние, уточнила юрист.
При этом временную регистрацию можно оформить на срок до 5 лет, а минимальный период ее действия может быть любым: месяц, полгода и так далее. Конкретный промежуток определяется соглашением, достигнутым между собственником недвижимости и будущим постояльцем, рассказала Нестерович.
Однако юрист напомнила, что, согласно 5 статье закона о праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, если квартиросъемщик приехал из другого региона и остался на более чем 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию.
Подать уведомление можно разными способами: лично обратившись в регистрационный орган, отправив документы по почте или направив их в электронном виде через "Госуслуги", подчеркнула юрист. Также она посоветовала зафиксировать факт отказа от регистрации в договоре. Это поможет арендодателю избежать возможного штрафа, предъявив документ.
Однако важно знать, что регистрацию по месту пребывания можно не делать, если гражданин поселился у близких родственников или не покинул регион, в котором живет постоянно, отметила юрист.